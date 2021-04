La OnePlus Watch disposera du mode Always-on Display par une mise à jour OTA

En réponse à la question « La OnePlus Watch prend-elle en charge le Always-on Display ? », Raymond a écrit que l’équipe travaille activement sur cette fonctionnalité et surveille son effet sur la consommation d’énergie . De plus, il a ajouté que l’équipe de développement « évalue la possibilité d’apporter cette fonctionnalité dans une future mise à jour OTA ».

Cela fait une semaine que OnePlus a officiellement annoncé sa Watch, qui fonctionne étonnamment avec un logiciel maison qui lui confère une autonomie incroyable. Après plusieurs fuites, rumeurs et dépôts de brevet, OnePlus a lancé sa première smartwatch aux côtés de la série OnePlus 9 au début du mois dernier. La OnePlus Watch est équipée d’une tonne de fonctionnalités, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque et du taux d’oxygène dans le sang.