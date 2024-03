Logitech fusionne travail et vie personnelle avec le nouveau Clavier Signature Slim

Logitech vient de dévoiler son dernier né dans la gamme des claviers sans fil, le Signature Slim K950, conçu pour fusionner parfaitement vie professionnelle et personnelle sur un même bureau. Cet accessoire s’accompagne du Combo Signature Slim et du Combo Signature Slim pour les entreprises, visant à simplifier l’expérience informatique sur divers appareils et répondre aux besoins des individus jonglant entre tâches professionnelles et personnelles.

Lancé pour compléter la souris Signature introduite il y a deux ans, le clavier Signature Slim de Logitech promet une expérience de frappe intuitive et efficace, facilitant le passage entre les ordinateurs de maison et de travail.

Art O’Gnimh, directeur général de l’unité Core Personal Workspace Solutions chez Logitech, a partagé : « Nous avons pensé le clavier Signature Slim comme le partenaire idéal de la souris Signature lancée il y a 2 ans, pour aider de nombreuses personnes qui jonglent entre la vie personnelle, le travail et tout ce qui se trouve entre les deux. Le Signature Slim aide à garder le contrôle entre la sphère personnelle et professionnelle en se connectant sans effort d’un ordinateur à l’autre ».

Le Combo Signature Slim comprend le clavier sans fil Signature Slim K950 et la souris sans fil Signature Plus M750, disponibles en graphite et blanc cassé. Adapté aux styles de vie dynamiques où les environnements de travail et personnel se croisent, il permet aux utilisateurs de passer facilement d’une tâche à l’autre, profitant de touches de clavier silencieuses, de clics de souris inaudibles, et d’un défilement précis grâce à la technologie SmartWheel.

Le clavier Signature Slim K950 offre une réactivité de frappe analogue à celle d’un ordinateur portable dans un design épuré, optimisant la productivité grâce au logiciel Logi Options+ App. Ce logiciel améliore l’expérience utilisateur en permettant des raccourcis pour des fonctions communes comme le contrôle du volume et play/pause, ainsi que des actions intelligentes, automatisant les tâches répétitives avec une seule touche.

Éco-responsable

Pour les équipes IT gérant des déploiements à grande échelle, le Combo Signature Slim pour les entreprises établit une nouvelle norme avec la technologie sans fil sécurisée Logi Bolt, assurant une connectivité fiable même dans des environnements sans fil encombrés. Ce combo offre des capacités de déploiement massif, permettant aux équipes IT d’équiper leur personnel mondial avec une solution unique de clavier et de souris tout en surveillant les appareils à distance via Logitech Sync.

Conforme à l’engagement de Logitech envers la durabilité, le Signature Slim K950 et le Combo Signature Slim sont des produits certifiés neutres en carbone, avec des emballages provenant de forêts certifiées FSCTM et des pièces en plastique fabriquées à partir de plastique recyclé post-consommation. Cette approche éco-responsable s’aligne sur l’objectif de Logitech de créer des expériences de produit qui améliorent la vie des gens tout en minimisant l’impact environnemental.

Prix et disponibilité

Le clavier sans fil Signature Slim K950 et le Combo Signature Slim sont disponibles à l’achat dans les coloris graphite et blanc cassé, tandis que le Combo Signature Slim pour les entreprises est disponible exclusivement en graphite. Ces produits sont disponibles sur le site Web de Logitech et chez les revendeurs agréés, respectivement au prix de 89,99 euros et 119 euros.