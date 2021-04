Les AirTags d’Apple pourraient enfin être lancés ce soir

by

by

Les rumeurs autour des AirTags d’Apple — de petits trackers qui s’apprêtent à concurrencer la gamme Tile — circulent depuis des années, mais il semble qu’aujourd’hui soit enfin le jour où nous pourrons les voir pour de vrai.

Apple organise son grand événement de lancement « Spring Loaded » plus tard dans la journée, et ce qui nous rend particulièrement confiants quant à la présence des AirTags, c’est que certains accessoires tiers viennent de fuiter.

Des images apparues sur Twitter et sur MacRumors montrent des supports d’AirTag dans une variété de couleurs et utilisant une variété de matériaux, aidant les utilisateurs à connecter les trackers à tous les appareils ou possessions qu’ils veulent suivre. Cela signifie que les accessoires AirTags sont prêts, que la fonctionnalité de support intégrée au logiciel d’Apple est prête, et que le décor est planté pour que les AirTags fassent leurs débuts à 19 heures aujourd’hui (20 avril).

L’idée derrière les AirTags est très simple, bien que nous attendions une confirmation officielle : vous devriez être en mesure de les fixer à tout ce que vous voulez suivre, et vous pouvez ensuite localiser ladite possession en utilisant l’application Localiser sur votre smartphone ou votre ordinateur portable.

AirTags third-party accessories are already ready. pic.twitter.com/lvv1elJ6iY — DuanRui (@duanrui1205) April 20, 2021

Apple apporterait sa propre touche à cette fonctionnalité avec la même puce U1 à bande ultra-large que celle qui équipe les derniers iPhone et le HomePod mini – la puce U1 devrait permettre un suivi précis de la localisation.

Une grosse keynote

Étant donné le penchant d’Apple pour la réalité augmentée, il faut s’attendre à ce qu’une sorte d’élément de réalité augmentée permette de retrouver vos objets perdus. Une autre fonctionnalité qui devrait être incluse est un bip qui retentit si vous vous éloignez trop de certains AirTags.

En plus des AirTags, Apple présentera probablement de nouveaux iPad Pro, de nouveaux iMac, et probablement d’autres surprises. Pour connaître tous les détails des dernières rumeurs et savoir comment y assister, rendez-vous ici !