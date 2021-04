by

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 pourraient enfin obtenir des indices IP

Aussi fascinants qu’ils soient, les smartphones pliables de Samsung ont soulevé de nombreuses questions quant à leur durabilité, notamment après que le premier Galaxy Fold a connu un échec spectaculaire en quelques semaines seulement.

Depuis lors, Samsung n’a pas ménagé ses efforts pour inspirer confiance aux gammes Galaxy Z Fold et Z Flip en améliorant les mécanismes et les protections utilisés sur les appareils. Toutefois, des doutes subsistent quant à leur résistance aux éclaboussures ou à la poussière, mais ils pourraient être dissipés par la nouvelle génération d’appareils pliables, les premiers du genre à obtenir un indice de protection IP.

Les fabricants de smartphones débattent encore de la protection contre les intrusions, ou indice IP. En bref, il s’agit d’une norme industrielle qui indique dans quelle mesure un produit donné peut résister à la poussière et aux accidents d’eau, et pendant combien de temps. Le plus haut indice IP68 disponible sur la plupart des smartphones, par exemple, signifie que l’appareil peut survivre dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes seulement.

Comme OnePlus l’explique souvent, obtenir une certification IP est un processus onéreux. Elle implique l’achat d’équipements et le paiement de frais par modèle d’appareil, un coût qui finit par se répercuter sur les consommateurs. Certains fabricants ont leurs propres tests de résistance pour les smartphones, mais d’autres trouvent que la certification IP à deux chiffres est une solide source de confiance pour les consommateurs.

Avant la fin de l’année, Samsung devrait présenter deux nouveaux smartphones pliables avec les successeurs des Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Selon une nouvelle rumeur, Samsung ajoutera un indice IP officiel pour la résistance à l’eau à ses nouveaux smartphones pliables.

Un lancement en juillet

C’est peut-être l’angle que Samsung vise avec cette rumeur de SamMobile selon laquelle le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 porteront un indice de protection IP ou un autre. Malheureusement, ce scoop n’est pas accompagné d’un chiffre réel, mais c’est toujours mieux que rien et que de simplement croire Samsung sur parole. Ainsi, au-delà de la simple résistance à l’eau, le joint sera apparemment assez fort pour justifier un classement IP.

Si l’on ajoute à cela les rumeurs concernant une nouvelle dalle en verre ultra-mince (UTC) plus résistante et les allusions à un « cadre blindé », il semble que les Galaxy pliables de cette année seront les plus résistants de leur catégorie à ce jour. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, cela signifie simplement que les smartphones pliables, ainsi que les futurs smartphones enroulables, devront encore rattraper ce qui est désormais la norme sur le marché de la téléphonie mobile.