Samsung, OPPO et Vivo lanceront des caméras sous l’écran cette année

L’industrie de la téléphonie mobile se prépare à une autre mise à niveau technologique importante, car Samsung, OPPO et Vivo devraient lancer des smartphones avec des caméras logées sous l’écran dès cette année. En effet, la prochaine étape de l’évolution de la caméra frontale consiste à la déplacer sous l’écran. Cette voie semble logique et visuellement agréable, ce qu’un grand nombre d’utilisateurs attendent, car ils sont tout simplement fatigués des découpes dans l’écran.

C’est ce que révèle Ice Universe, un expert dans le secteur du mobile, qui a révélé sur Twitter que Samsung souhaite utiliser cette approche sur un lancement pliable dans les mois à venir.

Cette nouvelle tendance n’est pas forcément surprenante, notamment parce que toutes les entreprises investissent dans des moyens d’augmenter la surface de l’écran tout en conservant leurs caméras frontales.

Et tandis qu’Apple utilise l’encoche, Samsung et d’autres fabricants d’appareils Android développent cette nouvelle approche qui, dans un premier temps, n’arriverait que sur les modèles haut de gamme, mais qui pourrait s’étendre à davantage d’appareils par la suite. Selon Ice universe, les appareils de Samsung (peut-être dans le Galaxy Z Fold 3) et de OPPO qui utiliseront une caméra sous l’écran seront des smartphones pliables, tandis que celui de Xiaomi sera le Mi MIX 4.

Il est intéressant de noter qu’Apple travaillerait également sur une telle approche, bien que la société ne semble pas être prête à la commercialiser cette année.

The second half of the year is when the Under Display Camera officially debuts, including at least Samsung (folding), Xiaomi (MIX4), OPPO (folding), vivo and ZTE (greatly improved version) —Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2021

Apple adoptera la même idée l’année prochaine

Selon des personnes connaissant bien les plans de développement de l’iPhone d’Apple, l’encoche resterait en place une année de plus, même si l’iPhone 13 lancé en septembre utilisera un design plus petit. Mais, il est probable que les iPhone lancés en 2022 abandonnent complètement l’encoche et adoptent plutôt une idée analogue à celle de Samsung et des autres constructeurs Android, en intégrant la caméra frontale directement dans l’écran.

Cette idée est logique pour Apple, d’autant plus que l’on pense que la société souhaite également ramener la technologie Touch ID pour la reconnaissance des empreintes digitales. Et tout comme dans le cas de Samsung, Huawei et d’autres, Apple veut que la technologie Touch ID soit intégrée dans le verre, toujours dans le but d’augmenter la surface de l’écran disponible sans avoir à utiliser de gros bords.

Attendez-vous à ce que davantage d’informations sur cette nouvelle approche fassent les gros titres dans les prochains mois, alors que nous approchons de la date de sortie du premier smartphone l’utilisant.