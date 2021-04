Google met fin aux abonnements par e-mail à FeedBurner

by

FeedBurner a été fondé en 2004 et racheté par Google trois ans plus tard pour gérer les flux Web. C’était un service extrêmement populaire que les sites Web utilisaient pour personnaliser leurs flux RSS, les faire connaître et offrir aux lecteurs un moyen de recevoir les mises à jour par courrier électronique.

Mais, Google a laissé FeedBurner dépérir au fil des ans, se rappelant parfois que le service existe encore juste assez longtemps pour supprimer des fonctionnalités utiles. Si Google va transférer FeedBurner vers une « infrastructure plus stable et plus moderne » dans le courant de l’année, dans la dernière mise à jour, Google supprime la prise en charge des abonnements par e-mail à FeedBurner.

Cela signifie que si vous recevez des mises à jour quotidiennes par e-mails de sites Web qui utilisent FeedBurner, vous ne recevrez plus ces e-mails en juillet. Mais vous avez d’autres options.

Ces changements d’infrastructure sont destinés à soutenir le « prochain chapitre » de Feedburner — qui, espérons-le, comprendra une nouvelle interface utilisateur pour remplacer la très ancienne interface actuelle — et Google affirme qu’elle « maintiendra le produit opérationnel pour tous les utilisateurs ». Toutefois, l’accent et l’assistance à l’avenir porteront sur la fonctionnalité de base de gestion des flux.

Cela fait quelques mois que je ne fais plus la promotion active du flux FeedBurner du BlogNT sur ce site, délaissant des centaines de lecteurs qui étaient toujours inscrits pour recevoir des mises à jour par e-mail par ce flux. Certes je n’ai pas communiqué sur ce sujet, mais cela me paraissait désuet en 2021.

Bientôt la fin d’une époque ?

Quoi qu’il en soit, si vous êtes l’un de ces lecteurs — ou si vous n’avez pas réalisé que les notifications par e-mail étaient une option, le moyen le plus simple de recevoir les mises à jour par e-mail est d’entrer votre adresse électronique dans le formulaire sur la gauche. Par défaut, vous recevrez un e-mail tous les lundis avec un condensé hebdomadaire.

Google indique que FeedBurner continuera à prendre en charge la fonctionnalité de base des flux RSS dans un proche avenir. Donc, si vous êtes abonné au flux du BlogNT par le service de Google, vous devriez continuer à voir les mises à jour dans votre lecteur de flux, même après la fin des notifications par e-mail cet été. Mais qui sait combien de temps cela durera ? Donc si vous voulez mettre à jour votre flux pour qu’il continue à fonctionner indéfiniment, vous pouvez utiliser blog-nouvelles-technologies.fr/feed/