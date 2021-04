by

by

Le Surface Duo 2 pourrait être plus résistant aux chutes grâce à une nouvelle charnière

Le Surface Duo 2 pourrait être plus résistant aux chutes grâce à une nouvelle charnière

Le Surface Duo 2 de Microsoft pourrait être un appareil plus robuste avec une nouvelle charnière. C’est une théorie possible si l’on en croit un brevet pour une charnière résistante aux chocs qui pourrait être destinée au prétendu smartphone à double écran de la firme basée à Redmond, déposé par Microsoft et publié le 8 avril, comme l’a repéré le site technologique allemand Windows United.

Le brevet (pour un dispositif pliable non spécifié) décrit des « pare-chocs comprenant un élément résistant aux chocs… fixé à la première et/ou à la deuxième partie [écrans] près de la charnière pour absorber tout impact entre la ou les parties et la charnière ».

En d’autres termes, en cas de chute de l’appareil à double écran, l’idée est que cette charnière plus robuste absorbera mieux tout impact et sera moins susceptible d’endommager l’une ou l’autre des parties de l’écran.

Comme toujours, le brevet décrit en détail les différentes variations dans la manière dont l’élément résistant aux chocs pourrait être réalisé ou relié à la charnière. Cependant, rien ne garantit que l’une de ces idées verra le jour, si les recherches et les tests ne donnent pas les résultats escomptés par Microsoft.

La charnière originale du Surface Duo est déjà très appréciée, et appréciée par sa solidité et sa sensation de légèreté qu’elle donne à l’appareil. Mais, il y a sans doute des moyens de l’améliorer, notamment en augmentant sa durabilité.

Une simple rumeur ?

Le Surface Duo 2 lui-même reste une simple rumeur, et pourrait ne jamais voir le jour. Bien que nous ayons entendu beaucoup de choses à son sujet ces derniers temps, y compris la possibilité d’un lancement plus tard dans l’année. Il y a eu quelques fuites autour des potentielles caractéristiques dudit smartphone, telles que le support de la connectivité 5G et des améliorations à la caméra.

Microsoft semble également travailler dur pour améliorer l’expérience des applications sur le Surface Duo. Microsoft a travaillé avec Google pour améliorer les applications basées sur Flutter sur les appareils pliables comme le Surface Duo.