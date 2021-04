Le Huawei P50 pourrait délaisser le chargeur dans la boîte

by

Toujours avant-gardiste, Apple a retiré les chargeurs de ses boîtes d’iPhone et ses rivaux l’imitent déjà. Curieusement, ce sont les mêmes entreprises, ou du moins l’une d’entre elles, qui ont ridiculisé cette initiative impopulaire. Samsung et Xiaomi ne seront toutefois pas les seuls à suivre les traces de Cupertino et Huawei pourrait être le prochain grand nom à retirer le chargeur à partir du futur Huawei P50.

Cela dit, ce ne serait pas pour des raisons financières ou environnementales comme les autres.

Apple avait une justification officielle pour exclure les chargeurs et même les EarPods de ses iPhone ainsi qu’une raison non déclarée. Sur le papier, Apple veut réduire la quantité de déchets électroniques produits par les accessoires, étant donné que presque tous les nouveaux propriétaires d’iPhone de nos jours peuvent avoir un chargeur Apple qui traîne sur leur bureau ou dans le tiroir. Officieusement, cette exclusion permet non seulement à l’entreprise d’économiser de l’argent, mais aussi de générer des bénéfices lorsque ces nouveaux propriétaires doivent de toute façon acheter des chargeurs d’origine.

Cependant, tout le monde ne croit pas au fondement environnemental de la décision d’Apple, et la société a même été contrainte par certains gouvernements de proposer un chargeur malgré tout. Samsung et Xiaomi ont emboîté le pas, mais ont également adopté des méthodes différentes pour éviter l’examen et les sanctions de ces gouvernements.

Selon le rapport de Gizchina, Huawei va également retirer le chargeur de ses boîtes de smartphones à partir du Huawei P50.

Un manque d’approvisionnement

Cependant, la raison a plus à voir avec un manque d’approvisionnement en puces de charge, probablement à la fois en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs ainsi que de l’interdiction d’exportation américaine qui cible la firme chinoise. Cela dit, la société continuera à vendre des chargeurs séparés, ce qui laisse entendre qu’elle dispose au moins d’un approvisionnement suffisant en accessoires.

La série Huawei P50 devrait faire ses débuts en mai et elle sera livrée avec un nouveau design de caméra. Le rapport selon lequel le smartphone utilisera un capteur Sony IMX600 vieux de trois ans, au moins pour l’un de ses quatre capteurs photo, est peut-être plus déroutant. Nous devrons attendre encore quelques semaines avant de voir comment cela contribuera à reprendre la couronne de DxOMark à Xiaomi.