Sony lance ses Xperia 1 III et Xperia 5 III avec des téléobjectifs variables

Comme promis, Sony a dévoilé ses nouveaux smartphones Xperia lors d’un événement en ligne aujourd’hui. Les nouveaux appareils, dont le Xperia 1 III et le Xperia 5 III ont un design analogue à celui de leurs prédécesseurs. Ils sont tous deux dotés de caractéristiques techniques de haut niveau qui leur permettent de rivaliser avec leurs concurrents.

Sony a également dévoilé le Xperia 10 III, un smartphone abordable, lors de cet événement.

Avant d’entrer dans les détails des prix et de la disponibilité, jetons un coup d’œil aux spécifications des nouveaux smartphones Xperia.

Xperia 1 III et Xperia 5 III : spécifications

Les Xperia 1 III et Xperia 5 III sont assez analogues l’un à l’autre en termes de spécifications. La principale différence réside dans la taille de l’écran et les caméras proposées sur les deux appareils.

Pour commencer, le Xperia 1 III est équipé d’un écran OLED 4K plus grand de 6,5 pouces avec un ratio 21:9. Le Xperia 5 III, quant à lui, est équipé d’un écran OLED d’une résolution full HD+ plus petit de 6,1 pouces avec le même rapport hauteur/largeur. Les deux écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. En outre, il n’y a pas d’encoches ou de trous sur les écrans.

Au lieu de cela, vous avez de minimes bords à la fois en haut et en bas de l’écran pour loger des haut-parleurs stéréo en façade. Ces derniers prennent en charge les fonctions Hi-Res Audio, 360 Reality Audio et 360 Spatial Sound.

Sous le capot, le Xperia 1 III et le Xperia 5 III sont tous deux propulsés par le processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 888. Le premier est doté de 12 Go de RAM et d’une capacité de stockage interne pouvant atteindre 512 Go. Le Xperia 5 III, quant à lui, est équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Tous deux disposent d’un emplacement pour carte micro SD externe permettant aux utilisateurs d’étendre le stockage jusqu’à 1 To.

Focus sur la photo

Pour ce qui est de l’optique, les deux appareils disposent d’une configuration à trois caméras avec un capteur primaire de 12 mégapixels à ouverture f/1.7, un objectif ultra-large de 12 mégapixels à ouverture f/2.2 et, comme cela a été divulgué précédemment, un objectif périscope de 12 mégapixels avec une longueur focale variable qui équivaut à des objectifs de 70-105mm. À l’avant, on trouve également une caméra frontale de 8 mégapixels dans le bord supérieur.

Bien que la configuration de la caméra soit assez analogue dans les deux appareils, il y a une différence significative. Le Xperia 1 III est doté d’un capteur 3D ToF (Time-of-Flight) qui permet de collecter plus d’informations et d’améliorer les expériences AR.

Les deux appareils sont équipés d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh pour alimenter leurs composants. Elle est dotée d’une fonction de charge sans fil et d’une fonction de charge rapide de 30W.

Les appareils disposent également d’un indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, d’un support 5G, d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, d’une prise casque de 3,5 mm, etc.

Le Xperia 1 III sera disponible en deux variantes de couleur – noir glacé et gris glacé. Le Xperia 5 III, quant à lui, sera disponible en deux coloris : noir et vert. Les deux appareils fonctionneront sous Android 11.

Xperia 10 III

En plus des Xperia 1 III et Xperia 5 III, Sony a également partagé quelques détails sur son smartphone Xperia 10 III axé pour les petits budgets. Cet appareil est livré avec un écran HDR OLED de 6 pouces d’une résolution full HD+ et d’un ratio 21:9 , du processeur Snapdragon 690 de Qualcomm, une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et une configuration à trois caméras. Le Xperia 10 III comprend un objectif primaire de 12 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Il n’y a pas de caméra périscope à bord ici.

Le Sony Xperia 10 III est disponible en noir et en blanc et sera mis en vente au début de l’été.

Prix et disponibilité

Sony n’a pas encore révélé les prix de ses derniers smartphones phares. Quant aux informations sur la disponibilité, les trois appareils seront disponibles à la vente au ” début de l’été “, selon la société.