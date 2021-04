by

by

L’iPhone 14 Pro se vantera d’une caméra de 48 mégapixels, et pas d’iPhone 14 mini

L'iPhone 14 Pro se vantera d'une caméra de 48 mégapixels, et pas d'iPhone 14 mini

Alors que la plupart des rumeurs indiquent que la gamme d’iPhone 13 sera une petite mise à niveau de la série d’iPhone 12, il pourrait y avoir de grands changements prévus pour la gamme d’iPhone 14 attendue en 2022.

Après avoir fait état du prochain casque de réalité mixte d’Apple et des futurs MacBook, le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo prédit maintenant que le géant de Cupertino lancera deux modèles d’iPhone de 6,1 pouces et deux modèles de 6,7 pouces en 2022. Et, sans surprise, Apple éliminera l’iPhone mini de 5,4 pouces de sa gamme d’iPhone 2022.

Pas d’iPhone 14 mini en 2020

Le rapport provient de MacRumors, qui a acquis une note que Kuo a récemment envoyée aux investisseurs. Dans cette note, l’analyste affirme qu’Apple cherche à abandonner l’iPhone mini de 5,4 pouces qui a été lancé dans le cadre de la gamme iPhone 12 l’année dernière. La société a lancé le nouvel iPhone phare compact en invoquant la popularité de son modèle iPhone SE 2020. Mais, il ne s’est pas vendu aussi bien qu’Apple aurait pu l’espérer.

En raison de la faible demande pour l’iPhone 12 mini parmi les consommateurs, Apple pourrait abandonner l’option de plus petite taille de sa gamme l’année prochaine. Par conséquent, deux iPhone de 6,1 pouces et deux iPhone de 6,7 pouces seront lancés en 2022. Parmi ceux-ci, deux seront des modèles d’entrée de gamme et deux seront des modèles « Pro » haut de gamme.

Donc, si cela est exact, vous pourrez acheter un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces (ou quel que soit le nom qu’Apple décide de donner à ce nouveau modèle), et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Un capteur photo de 48 mégapixels dans la gamme Pro

Outre les options de taille, Kuo a également révélé qu’Apple allait améliorer les capteurs de la caméra dans les modèles haut de gamme. La société vise à intégrer un capteur photo avancé de 48 mégapixels dans les variantes haut de gamme de l’iPhone 14. Selon Kuo, cela portera la photographie sur iPhone à « un nouveau niveau » en 2022.

En outre, grâce à la mise à niveau de la caméra, Kuo affirme que la gamme d’iPhone 14 sera également en mesure d’enregistrer des vidéos en 8 K. Ces vidéos offriraient « une meilleure expérience utilisateur » lorsqu’elles seront visionnées sur un écran ou un téléviseur 8 K.

Kuo a également précédemment déclaré que les prochains iPhone 13 seront dotés d’un support pour les écrans à taux de rafraîchissement de 120 Hz et présenteront un design avec une encoche plus petite. Cependant, nous ne le saurons pas avec certitude avant qu’Apple ne dévoile les nouveaux iPhone plus tard dans l’année.

Et pour 2015 ?

Pour ce qui est de l’avenir, Kuo réitère les affirmations selon lesquelles la gamme d’iPhone 15 en 2023 pourrait être dotée d’une caméra de type périscope, offrant un zoom optique plus longue distance. Il affirme également que ces smartphones pourraient être équipés de la technologie Face ID logée sous l’écran, probablement un peu comme la caméra frontale sous l’écran que nous avons vue sur le ZTE Axon 20 5G. Cela suggère que l’iPhone 15 pourrait ne pas avoir d’encoche.

Si tout cela se confirme, les modèles d’iPhone lancés en 2022 et 2023 pourraient être très excitants, il est juste dommage que ceux qui seront lancés cette année ne soient que de petites mises à jour.