WhatsApp va davantage sécuriser les discussions de groupe

La mise à jour signifie que si vous vous rendez dans la rubrique « Modifier les infos du groupe », vous verrez que le paramètre vous permet de choisir qui peut modifier le sujet, l’icône, la description et le paramètre de « Messages éphémères » de ce groupe. Vous pouvez choisir entre « Tous les participants » et « Seulement les administrateurs », en fonction du niveau de contrôle que vous souhaitez donner aux membres du groupe.

L’option de messages éphémères est disponible dans les chats individuels et de groupe depuis un certain temps maintenant, mais seuls les administrateurs ont pu activer ou désactiver la fonction pour un groupe.

L’entreprise continue de développer cette fonctionnalité, en travaillant sur de nouvelles options qui la rendront encore plus utile. Le dernier changement en date voit l’arrivée de nouvelles options d’administration qui permettent de choisir quels membres d’un chat de groupe sont en mesure de contrôler et d’utiliser la fonctionnalité.