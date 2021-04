Apple pourrait avoir enfin trouvé son partenaire pour l’Apple Car : LG

Et bien qu’Apple offre peu d’informations sur ses projets à venir, la société semble avoir l’intention de concevoir sa propre voiture électrique plutôt que de simplement fournir des logiciels et des services aux constructeurs automobiles. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a laissé échapper quelques indices lors d’une récente interview dans laquelle il a mentionné l’amour d’Apple pour l’intégration du matériel, des logiciels et des services, ainsi que son désir de « posséder la technologie primaire ».

you might also like