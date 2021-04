L’invitation au Galaxy Unpacked 2021 du 28 avril annonce le Galaxy le plus puissant

L’année a été très chargée pour Samsung jusqu’à présent, avec un flux constant d’annonces de nouveaux produits pour rattraper le retard de l’année dernière. Bien entendu, Samsung ne se limite pas aux smartphones et a lancé un grand nombre de produits sur tous ses marchés d’électronique grand public. Elle a même prévu d’en lancer un autre à la fin du mois lors d’un nouvel événement Galaxy Unpacked 2021.

L’événement est prévu pour le 28 avril 2021, à 16 heures, heure française. L’événement sera une fois de plus entièrement virtuel et diffusé en direct sur Internet gratuitement, notamment sur la chaîne YouTube de la société, mais également tous ses réseaux sociaux.

Dans l’invitation officielle que vous voyez ci-dessus, Samsung annonce qu’elle apportera « le Galaxy le plus puissant » à ce lancement. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude ce que cela signifie, le design de l’invitation fait fortement allusion aux ordinateurs portables de la marque.

De plus, la description de ce que Samsung annonce comme « le Galaxy le plus puissant » semble exclure un smartphone, comme le Galaxy Z Fold 3 dont on parle beaucoup en ce moment. La description la plus généreuse d’un processeur mobile — même un processeur aussi puissant que le Snapdragon 888 de Qualcomm — n’est toujours pas dans la même fourchette qu’un véritable processeur d’ordinateur portable. Et malgré les récents gros titres, la rumeur veut que Samsung dévoile le Z Fold 3 lors d’un événement en juillet.

Selon Evan Blass, Samsung pourrait lancer des ordinateurs portables Intel de 11e génération sous la gamme Galaxy Book Pro. La gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book de Samsung correspond donc à un appareil Galaxy « plus puissant » — et aurait dû être mise à jour depuis longtemps. Les modèles actuels ont été annoncés en 2019, et ils sont toujours équipés des processeurs de 10e génération d’Intel qui sont dépassés depuis longtemps. Un rafraîchissement du Galaxy Book doté de certaines des nouvelles puces Tiger Lake de 11e génération d’Intel pourra facilement se vanter du titre de nouveau produit Galaxy « le plus puissant ».

Le combat Samsung-Apple !

Toujours selon Blass, cette nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book Pro serait dotée d’écrans OLED de 13,3 et 15,6 pouces, de la prise en charge du S Pen. L’un des nouveaux modèles — le Galaxy Book Pro 360 — serait également compatible avec la 5G.

Rendez-vous le 28 avril à 16 heures pour tout savoir ! Par coïncidence, Apple fera sa propre annonce de produit le 20 avril, où elle présentera sa nouvelle gamme d’iPad Pro, conçue pour rivaliser avec les ordinateurs portables traditionnels comme les Galaxy Book de Samsung, voire les remplacer…