Anker lance une webcam à 130 euros axée pour le télétravail

Les webcams de la vieille école ne suffisent plus lorsque vous travaillez à domicile et que votre emploi exige de fréquentes communications en face à face. Anker a annoncé une nouvelle webcam dans le cadre de sa nouvelle gamme d’équipements de bureau à domicile AnkerWork. Développant tous les autres accessoires de poste de travail pour lesquels Anker est connu, la nouvelle webcam, appelée PowerConf C300, est une webcam dotée d’un « chipset AI intégré », qui, selon Anker, « fournit une image de haute qualité avec une reproduction précise des couleurs et des performances inégalées en basse lumière ».

D’emblée, la webcam PowerConf C300 d’Anker est équipée d’un capteur 1080p, ce qui devrait constituer une amélioration considérable par rapport à ce qui est intégré dans votre Mac ou votre PC. Bien que la prise en charge des images HD ne soit pas une caractéristique très attrayante par rapport au marché plus large des webcams USB, Anker va plus loin avec un enregistrement à 60 images par seconde, ainsi qu’une correction HDR et une correction en faible luminosité.

Ces caractéristiques sont complétées par des microphones actifs antibruit, que Anker présente comme capables de bloquer les sons parasites tels que les cris des enfants en arrière-plan ou la télévision que votre conjoint(e) regarde dans une autre pièce.

Anker s’appuie également sur le champ de vision réglable, qui s’adapte automatiquement pour vous garder au premier plan lors d’appels Zoom ou d’autres réunions. En effet, la webcam offre trois options de champ de vision : 78 degrés, destiné aux gros plans ; 90 degrés ; et 115 degrés, qui offre un champ de vision plus large.

La connectivité USB-C complète l’ensemble.

La PowerConf C300 est disponible sur Amazon, Anker.com et chez certains revendeurs, et coûte 129,99 euros. Bien qu’elle ne soit pas aussi abordable que certaines des autres offres, la réputation globale d’Anker et les fonctionnalités ajoutées comme l’enregistrement à 60 fps pourraient faire une différence notable pour beaucoup.

Un nouveau haut-parleur de conférence

Anker a également annoncé un nouveau haut-parleur de conférence portable, le PowerConf S500. Doté de quatre microphones, ce haut-parleur portable offre une autonomie de 16 heures en communication ainsi qu’une connectivité USB-C et Bluetooth. Le tout est accompagné d’un son à 360 degrés et de la technologie VoiceRadar d’Anker qui aide à bloquer les bruits de fond indésirables. Le prix et la disponibilité seront annoncés à une date ultérieure, a déclaré la société.

L’annonce de la nouvelle webcam et du nouveau haut-parleur d’Anker est intervenue le jour même où Microsoft a également annoncé un haut-parleur conçu pour les conférences téléphoniques et sa propre webcam. Les webcams ont été très demandées pendant la pandémie, car les gens les ont utilisées pour travailler à domicile, suivre des cours à distance, ou même simplement pour rattraper le temps perdu avec leurs amis et leur famille, et les nouvelles offres de Microsoft et d’Anker donnent aux gens plus d’options à choisir.