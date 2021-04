Le Dell XPS 13 (2021) désormais disponible avec un écran tactile OLED en option

Le mince et léger ordinateur portable Dell XPS 13 (9310) équipé d’un processeur Tiger Lake de 11e génération est désormais disponible avec un écran tactile OLED à haute résolution en option. Il convient de mentionner que ce n’est pas un tout nouveau XPS. C’est juste une version OLED du 9310 qui est sorti l’année dernière.

Il s’agit de l’une des quatre options d’affichage disponibles pour cet ordinateur portable compact, mais il s’agit d’une fonctionnalité haut de gamme qui a un prix élevé : vous devrez ajouter environ 300 dollars au coût de l’ordinateur portable pour obtenir l’écran OLED — Dell n’a pas encore communiqué le prix en France de cette nouvelle gamme.

L’actuel XPS 13 de Dell est un ordinateur portable dont l’épaisseur est inférieure à 1,52 cm et dont le poids initial est de 1,19 kg pour les modèles sans écran tactile ou de 1,27 kg pour les modèles avec un écran tactile.

Il dispose d’un processeur Intel Core i7-1185G7, jusqu’à 32 Go de mémoire vive LPDDR4x-4267 (soudée à la carte mère) et jusqu’à 2 To de stockage PCIe 3 x4. L’ordinateur portable dispose de deux ports Thunderbolt 4, d’une prise casque et d’un lecteur de carte micro SD, de haut-parleurs stéréo de 2,5 W et d’une prise casque. Il dispose également d’une webcam 720p dans le minuscule bord au-dessus de l’écran et de deux microphones.

Les autres caractéristiques comprennent un châssis en aluminium, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1, un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, une batterie de 52 Wh, et un adaptateur d’alimentation USB-C de 45 W.

4 options disponibles

Avec l’ajout d’un écran OLED, il y a maintenant quatre options d’affichage différentes disponibles :

Écran LCD tactile de 13,4 pouces, 3 840 x 2 400 pixels (DisplayHDR 400, 500-nit, 100% sRGB + 90% DCI-P3)

Écran tactile OLED de 13,4 pouces, 3 456 x 2 160 pixels (DisplayHDR 500TB, 400-nit, 100% DCI-P3)

Écran tactile LCD 13,4 pouces, 1 920 x 1 200 pixels (500-nit, 100 % sRGB)

Écran LCD non tactile de 13,4 pouces, 1 920 x 1 200 pixels (500-nit, 100 % sRGB)

Selon Dell, tous les écrans prennent en charge la technologie Dolby Vision et offrent des angles de vision de 178 degrés.

Le Dell XPS 13 est constamment l’un des meilleurs ordinateurs portables de 13 pouces que vous pouvez acheter. Il dispose d’un excellent et spacieux écran 16:10, d’un clavier et d’un pavé tactile solides, d’une excellente autonomie, d’un châssis compact et de certaines des meilleures performances que vous pouvez trouver dans un modèle 13 pouces.