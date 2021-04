Le nouvel éditeur vidéo de Google Photos arrive sur Android

En février dernier, Google a annoncé que l’éditeur vidéo remanié de son application Photos arriverait sur les appareils Android après des mois d’exclusivité pour iOS. Aujourd’hui, les utilisateurs de Google Photos sur Android ont enfin accès à ce puissant nouvel éditeur vidéo grâce à un déploiement côté serveur à la fois pour les appareils Pixel de Google et les autres smartphones Android.

L’éditeur vidéo mis à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités à l’application Photos sur Android — plus de 30 contrôles, notamment la correction de l’horizon, le recadrage avancé, les outils d’identification, la correction des couleurs, les vignettes et les filtres vidéo. Les outils de l’ancien éditeur vidéo, comme la stabilisation et la rotation de la vidéo, sont également disponibles dans le nouvel éditeur.

Les outils de montage vidéo arrivent sur Android alors que le service Photos de Google subit de grands changements.

En effet, le géant de la recherche apporte plusieurs changements à l’application Photos cette année, permettant aux gens de débloquer davantage de stockage et des fonctions d’édition spéciales avec un abonnement Google One. La société a récemment annoncé qu’elle prévoyait de mettre fin au stockage illimité pour les utilisateurs utilisant gratuitement la plateforme, et de débloquer certains outils de retouche photo auparavant exclusifs à la gamme Pixel (flou de portrait, pop couleur, etc.) pour les clients payants.

Autrement dit, l’application devient plus puissante, mais il faut de plus en plus payer pour des fonctionnalités plus avancées.

Des fonctionnalités premium bientôt payantes

Les personnes qui utilisent la dernière version de Photos devraient avoir accès au nouvel éditeur vidéo d’ici une semaine environ. Le nouvel éditeur vidéo est déployé côté serveur, donc s’il n’est pas disponible sur votre appareil, vous devrez attendre.

En février, Google a non seulement annoncé que les outils de montage vidéo d’iOS allaient arriver sur Android, mais aussi que les nouveaux outils de montage photo d’Android allaient faire leur apparition sur iOS. Google a annoncé qu’ils arriveraient « dans les mois à venir », mais à l’heure où j’écris ces lignes, ce n’est pas le cas.