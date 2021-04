Nintendo lancera la nouvelle console Switch Lite bleue en mai

Nintendo vient de révéler une nouvelle variante de couleur bleue pour sa console de jeu la plus réussie, la Switch. La console Nintendo Switch Lite bleue sera disponible à l’achat dans toute l’Europe à partir du 7 mai.

« En élargissant la gamme existante d’options de couleurs pour la console, la Nintendo Switch Lite bleue vous offre davantage d’options pour exprimer votre style de jeu personnel où que vous choisissiez de jouer », explique Nintendo dans un communiqué.

Avec l’ajout de cette nouvelle couleur, la Nintendo Switch Lite est désormais disponible en cinq couleurs différentes : bleu, corail, gris, jaune et turquoise. Contrairement à la Nintendo Switch classique, la version Lite dispose de commandes intégrées et est plus petite et plus légère. Malgré tout, vous pouvez jouer aux mêmes jeux et vous devriez bénéficier de la même expérience de jeu que sur la version standard.

Le plus gros inconvénient de la Switch Lite par rapport à la Nintendo Switch traditionnelle est qu’elle ne peut pas être positionnée dans le dock, vous êtes donc limité au « mode portable ». En dehors de cela, vous n’aurez pas à vous occuper de recharger vos Joy-Cons puisque la Switch Lite est livrée avec des commandes intégrées, comme mentionné précédemment.

En ce qui concerne le prix, la toute nouvelle Nintendo Switch Lite bleue coûtera le même prix que les autres options de couleur déjà disponibles sur le marché, vous devrez payer 200 euros pour en avoir une.

Le même prix que les autres

Dans d’autres nouvelles, Nintendo a annoncé la sortie prochaine du New Pokémon Snap, un jeu conçu spécifiquement pour le jeu sur console portable. Le New Pokémon Snap sortira sur la gamme Nintendo Switch le 30 avril.

Enfin, un deuxième jeu qui arrivera bientôt sur Nintendo Switch est Miitopia. Un jeu qui permet aux joueurs de vivre des aventures hilarantes aux côtés de leur famille et de leurs amis, Miitopia sera lancé le 21 mai.