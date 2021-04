Apple annonce officiellement l’événement Spring Loaded pour le 20 avril

Le prochain événement d’Apple aura lieu le 20 avril, a annoncé la société hier soir, avec une invitation teintant l’événement à venir avec un slogan « Spring Loaded ». La confirmation officielle est intervenue quelques heures seulement après que l’assistant vocal de la société ait révélé la date en avance lorsqu’on lui a demandé « Quand aura lieu le prochain événement Apple ? ».

Comme d’habitude, il n’y a pas grand-chose à tirer de l’invitation, bien que le logo Apple en forme de gribouillis et le slogan « Spring Loaded » puissent faire allusion à un nouveau stylet Apple Pencil.

So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8 —Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021

Le calendrier de l’événement favorise également l’annonce de nouveaux iPad Pro. Bien que les nouvelles tablettes de 11 et 12,9 pouces devraient avoir un design analogue aux modèles de l’année dernière, la version la plus grande serait la première d’Apple avec un écran Mini LED. Parmi les autres améliorations annoncées, citons un processeur plus rapide dont les performances seraient conformes à celles de la puce Apple M1 utilisée par Apple dans ses récents Mac, des ports USB-C améliorés et de meilleures caméras. Un nouvel iPad mini avec un écran plus grand de 8,5 à 9 pouces (contre 7,9 pouces la dernière fois) serait également prévu pour le premier semestre de cette année.

Un autre candidat à l’événement reste les AirTags d’Apple, le concurrent des trackers de Tile dont on parle depuis longtemps. Des références à ces trackers, dont on pense qu’ils utilisent la technologie à bande ultra-large qui a fait ses débuts dans l’iPhone 11, sont apparues dans iOS dès 2019. Mais malgré le fait qu’ils seraient entrés en production de masse l’année dernière, ils n’ont toujours pas été officiellement annoncés.

Au-delà des appareils qu’Apple annoncerait de façon imminente, il y en a quelques autres qui seraient prévus cette année, et qui ont également une chance de faire une apparition la semaine prochaine.

Et quoi d’autre ?

Apple prévoirait une refonte de sa gamme d’iMac cette année, en faisant passer la gamme de Mac à ses propres processeurs Apple Silicon. Les changements annoncés incluent des bords plus fins et un design qui ressemble à celui du Pro Display XDR. Des rapports indiquent également que de nouveaux MacBook Pro et un nouveau MacBook Air sont prévus cette année. Les ordinateurs portables devraient voir le retour de fonctionnalités appréciées des fans, comme la charge MagSafe et les fentes pour les cartes SD, tandis que la Touch Bar du MacBook Pro, qui suscite la discorde, pourrait disparaître.

Il y a aussi les AirPods d’Apple. Une nouvelle version des écouteurs sans fil serait en préparation et pourrait arriver dès la première moitié de l’année 2021. Selon les rumeurs, les nouveaux AirPods seraient dotés d’éléments analogues à ceux des AirPods Pro, comme des tiges plus courtes et des embouts remplaçables. De nouveaux écouteurs AirPods Pro sont également prévus, qui pourraient se passer entièrement de tige.

Enfin, nous avons des rumeurs sur une nouvelle Apple TV. Le modèle de cette année serait axé sur les jeux et disposerait d’une nouvelle télécommande, d’un processeur mis à jour, d’une caméra et d’un haut-parleur et d’un support pour une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

L’événement d’Apple sera diffusé en live depuis l’Apple Park de Cupertino, en Californie, et débutera à 19 heures, heure française.