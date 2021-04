Android Auto obtient enfin les applications dont les conducteurs ont vraiment besoin

Android Auto semble prêt à recevoir un tout nouveau lot d’applications, Google ouvrant la porte un peu plus large en ce qui concerne les logiciels conçus pour fonctionner sur votre tableau de bord. La société autorise désormais la publication d’applications de navigation, de stationnement et de charge dans le Google Play Store pour Android Auto, donnant ainsi à la plateforme un coup de fouet nécessaire.

Android Auto – à ne pas confondre avec le système d’exploitation Android Automotive OS, qui porte le même nom — fonctionne sur un smartphone Android, mais projette une interface qui prend en charge l’affichage dans les systèmes d’infodivertissement des véhicules compatibles. Ainsi, vous avez accès aux applications Android, à Google Maps et à Google Assistant, ainsi qu’à vos médias, quelle que soit l’interface utilisateur native de la voiture.

Toutefois, il n’y a pas foule dans la boutique d’applications. Alors que Google adopte une approche relativement peu interventionniste à l’égard de ce qui est publié dans le Google Play Store pour les smartphones Android, les risques de distraction du conducteur et les applications susceptibles de perturber l’interface utilisateur du tableau de bord font que des limites beaucoup plus strictes ont été imposées aux logiciels fonctionnant en mode Android Auto.

En janvier, Google a commencé à tester les soumissions de nouvelles catégories d’applications. Toutes sont toujours liées au transport, mais couvrent les logiciels tiers de navigation, de stationnement et de recharge pour les véhicules électriques. En mars, Google a lancé la bibliothèque d’applications Android pour voitures dans le cadre de Jetpack, offrant aux développeurs une version open source de la bibliothèque. Selon Google aujourd’hui, « la plupart des développeurs ont déjà migré leurs implémentations » vers Jetpack.

Les applications qu’ils ont créées sont désormais accessibles au public. Le choix est vaste, avec des noms familiers comme Chargepoint et PlugShare pour les conducteurs de véhicules électriques et de véhicules hybride rechargeable, T map et A Better Route Planner pour ceux qui souhaitent une autre application de navigation, etc. Contrairement à ce qui se passait auparavant, les conducteurs n’auront pas à s’inscrire à un programme bêta pour télécharger et installer ces applications.

Toujours des applications contrôlées

Si les obstacles à Android Auto sont désormais un peu plus faciles à franchir, cela ne veut pas dire que Google a supprimé tous ses contrôles. Les applications destinées à la plateforme doivent toujours suivre le guide du développeur et être testées de manière approfondie, afin de s’assurer qu’elles respectent les directives de qualité des applications de Google. Les titres doivent également avoir une apparence assez cohérente, la bibliothèque facilitant également la conception de l’interface afin de ne pas perturber les conducteurs lorsqu’ils passent d’une application à l’autre.

Pour ceux qui utilisent Android Auto – et Google indique qu’il y a maintenant plus de 500 modèles de véhicules compatibles avec le système de projection — vous devriez trouver les nouvelles applications disponibles au téléchargement à partir d’aujourd’hui.