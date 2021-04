eBay permettra de scanner vos cartes à collectionner Pokemon que vous souhaitez vendre

Pour aider les vendeurs à partager facilement de bonnes images de leurs produits sur sa plateforme, eBay a ajouté l’année dernière une fonctionnalité permettant de supprimer automatiquement les arrière-plans des images. Aujourd’hui, l’entreprise a annoncé que l’application eBay sur iOS et Android permettra aux utilisateurs de numériser diverses cartes à collectionner Pokemon pour une mise en vente rapide et facile.

La société a récemment annoncé cette fonctionnalité dans un communiqué de presse. Cette nouvelle fonctionnalité est destinée à l’importante communauté de cartes à collectionner de la place de marché numérique, qui a récemment connu une croissance de 142 %. Selon eBay, elle permettra de réduire de moitié le temps de mise en vente des cartes à collectionner.

« Parmi nos 185 millions d’acheteurs dans le monde, nous avons constaté une demande sans précédent de cartes à collectionner l’année dernière, avec quatre millions de cartes vendues de plus que l’année précédente », explique Nicole Colombo, responsable des cartes à collectionner et des objets de collection chez eBay.

Au moment du lancement, prévu pour la fin avril, la nouvelle fonction de numérisation ne prendra en charge que les cartes Magic : The Gathering. Toutefois, eBay prévoit d’étendre cette fonctionnalité aux cartes Pokemon et Yu Gi Oh ! en mai, puis à d’autres jeux de cartes à collectionner et aux cartes de sport.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La nouvelle fonction de numérisation des cartes à collectionner d’eBay s’appuie sur la technologie de vision par ordinateur pour détecter les cartes. Par conséquent, tout ce que les vendeurs doivent faire, c’est pointer l’appareil photo de leur smartphone sur la carte qu’ils souhaitent vendre. L’application scannera automatiquement la carte et fournira le résultat correspondant.

Ainsi, comme l’explique eBay, les vendeurs peuvent utiliser cette nouvelle fonctionnalité en trois étapes assez simples :

Ouvrez l’application eBay sur Android ou iOS et lancez une annonce avec un nom de jeu. Dans l’interface de recherche, sélectionnez la nouvelle option « Tapez pour rechercher avec votre appareil photo » Pointez l’appareil photo du smartphone vers une carte à collectionner et laissez l’application la scanner Sélectionnez les résultats pertinents dans la liste

Une mise en vente plus rapide

« Notre nouvelle fonctionnalité d’inscription ne créera pas seulement une expérience plus rapide et plus pratique pour nos vendeurs, mais fournira également un inventaire de cartes à collectionner plus robuste pour les acheteurs — tout en garantissant que les informations dans les listes de cartes sont plus précises », a ajouté Colombo.

Ainsi, après la nouvelle mise à jour, les vendeurs de cartes à collectionner pourront lister leurs produits plus rapidement sur la plateforme. En outre, outre cette fonctionnalité, eBay ajoutera également quelques améliorations pour soutenir la communauté des cartes à collectionner. Il s’agit notamment de l’amélioration des retours, des options d’expédition à faible coût et de la protection des acheteurs et des vendeurs.