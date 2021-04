Microsoft dénigre l’iPad dans une nouvelle publicité pour la Surface Pro 7

Le Surface Laptop 4 devrait donc être livré avec des mises à niveau substantielles sous le capot, nous aurons donc droit à du matériel de dernière génération, comme un nouveau processeur et plus de RAM.

Tout d’abord, c’est la béquille intégrée, qui vous permet d’utiliser l’appareil sur un bureau comme un ordinateur portable traditionnel. Le fait que l’iPad Pro ne dispose pas d’une béquille n’est probablement pas un problème majeur pour beaucoup de gens, donc le fait que Microsoft démarre la publicité en évoquant ce point nous donne l’impression que la société est sur un terrain instable lorsqu’elle compare sa Surface Pro à l’iPad Pro d’Apple, beaucoup plus populaire. Et puis, il y a le clavier dédié, les ports de connectivité, et tout le reste, qui sont tous disponibles à un prix inférieur à celui de l’iPad Pro.

Cette fois, Microsoft utilise la vidéo pour montrer que son appareil 2-en-1 est fait beaucoup plus de choses que l’iPad Pro, et il le fait en mettant en évidence les principales caractéristiques de la Surface Pro.