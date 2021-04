by

iOS 15 pourrait réunir les technologies Face ID et Touch ID

Apple devrait révéler des détails sur ses prochaines mises à jour logicielles lors de la WWDC 2021 — mais nous avons déjà eu un aperçu des fonctionnalités d’iOS 15 qui pourraient être dévoilées le 7 juin.

Selon le traditionnel calendrier de lancement, Apple devrait sortir une nouvelle version d’iOS en septembre de cette année, avec une première version de certains des changements qui sera fournie dans quelques mois à la WWDC.

Comme d’habitude, la première version bêta sera lancée peu après l’événement, mais un rapport de iPhoneSoft prétend nous fournir un tas de détails avant que tout cela ne se produise.

Tout d’abord, le rapport affirme qu’iOS 15 serait livré avec un nouveau Centre de contrôle analogue à celui actuellement disponible dans macOS 11 Big Sur, avec la prise en charge de la personnalisation par glisser-déposer et une esthétique plus compacte.

En d’autres termes, Apple aurait l’intention de rationaliser l’aspect du Centre de contrôle sur toutes les plateformes, ce qui, à un certain niveau, est logique bien qu’une confirmation à cet égard n’existe évidemment pas.

Face ID et Touch ID

En outre, il semble qu’Apple travaille sur l’activation de la double authentification biométrique dans iOS 15, et ce pour une raison très simple : en plus du Face ID, un futur modèle d’iPhone pourrait également être livré avec le Touch ID une fois de plus.

Apple a abandonné le Touch ID en 2017 lorsqu’elle a présenté le nouvel iPhone X avec la reconnaissance faciale, donc pour le moment, le capteur d’empreintes digitales n’est disponible que sur les anciens modèles et sur l’iPhone SE de 2020.

Mais des personnes familières avec le sujet ont déclaré plus tôt cette année qu’Apple pourrait ramener en vie la technologie Touch ID sur l’iPhone 13, et la société pourrait utiliser une approche qui est déjà disponible sur plusieurs appareils Android. Le capteur d’empreintes digitales pourrait être intégré dans le verre, ce qui éviterait de devoir utiliser un bouton dédié.

Le rapport affirme donc qu’Apple souhaite que Face ID et Touch ID fonctionnent ensemble, ce qui permettrait aux utilisateurs d’activer les deux fonctions pour une sécurité accrue.

Bien sûr, tout est encore au stade de la rumeur, donc une bonne dose de scepticisme est définitivement recommandée.

Que pouvons-nous attendre d’autre d’iOS 15 ?

La seule autre fuite réelle d’iOS 15 à l’heure où j’écris ces lignes est une affirmation selon laquelle la mise à jour sera disponible pour les iPhone 7 et les versions ultérieures. Cela signifie que l’iPhone 6S, l’iPhone 6S Plus et l’iPhone SE original ne seront pas concernés par le nouveau logiciel.

Quant à ce que nous attendons d’iOS 15 le 7 juin, les améliorations apportées par Google Assistant ces dernières années ont imposé de nouvelles attentes au système Siri d’Apple. Nous espérons que la mise à jour logicielle permettra à Siri de répondre plus rapidement et d’être moins dépendant des résultats du Web pour obtenir des réponses précises aux questions.