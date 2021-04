Voici à quoi pourrait ressembler l’iPad mini 2021 et les iPad Pro 2021

L’année 2021 ne devrait pas donner lieu à une nouvelle série de conceptions matérielles pour l’iPad selon les dernières perspectives. En effet, c’est ce qui ressort de la dernière série de fuites concernant les appareils, du nouvel iPad Mini au plus grand, l’iPad Pro. Bien que l’on s’attend à de nouvelles fonctionnalités à l’intérieur, les nouveaux iPad Pro et iPad mini pourraient ne pas être remarquablement différents à l’extérieur.

Les images que nous voyons proviennent de Sonny Dickson, une source plutôt fiable par le passé, qui a mis en ligne des unités factices des nouveaux iPad Pro de 11 pouces, iPad Pro de 12,9 pouces et iPad mini. Son tweet sur le sujet montre les faces avant et arrière des appareils.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r —Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021

Le plus petit des trois appareils est ce qui semble être le tout nouvel iPad mini. Cet iPad mini 2021 ressemble beaucoup à son prédécesseur, avec une caméra frontale centrée sur le bord supérieur, le capteur d’empreintes digitales Touch ID logé dans le bouton Home en bas au centre, et des bords semi-arrondis sur tous les côtés.

L’iPad mini 2021 semble vouloir conserver la configuration la plus basique des caméras à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’une prise casque en haut. Il y aura également un bouton d’alimentation en haut, en face de la prise casque. Le bas de l’appareil semble avoir un seul port Lightning, et probablement des grilles de haut-parleurs.

L’appareil suivant, le plus grand de la gamme, est très probablement l’un des deux nouveaux iPad Pro 2021. Cet appareil est doté de trois points d’ancrage à l’arrière, centrés sous le logo iPad. Le plus grand des deux appareils factices ne fait pas de place auxdites broches.

Des nouveautés sur l’iPad Pro ?

Bien qu’il soit plus que probable que les deux appareils aient la même configuration de caméra arrière, les deux plus grands iPad ont des dispositions d’objectifs légèrement différentes. C’est presque comme si l’iPad Pro 2021 le plus petit avait un carré plus grand, avec davantage d’espace entre les deux caméras de gauche (les unités principales) et la troisième — LiDAR. Le reste des éléments semble être aligné, en tout cas.

Il semblerait que l’on puisse parier que le dernier ensemble de modèles d’iPad Pro pour 2021 continuera à se vanter du même design industriel que leurs prédécesseurs, avec des bords plats, de minces bords autour de leurs écrans, et des caméras frontales positionnées en haut au centre de l’écran.

Si les dernières rumeurs sont authentiques, il semblerait qu’un événement organisé par Apple mi-avril est prévu. Pour le moment, Apple est restée discrète.