La Microsoft Build 2021 aura lieu du 25 au 27 mai

Après quelques semaines de rumeurs et une fuite de vidéo marketing, la date de la conférence annuelle des développeurs Build de Microsoft est désormais officielle.

Microsoft a mis à jour son site Web d’événements pour révéler les dates de la Build 2021. Selon la nouvelle liste, la conférence annuelle Build aura lieu du 25 au 27 mai cette année. Elle se tiendra également de manière virtuelle, tout comme de nombreux événements de Microsoft en 2021.

« La Microsoft Build est l’endroit où les développeurs, les architectes, les start-ups et les étudiants apprennent, se connectent et codent ensemble, partageant leurs connaissances et élargissant leur ensemble de compétences, tout en explorant de nouvelles façons d’innover pour demain », peut-on lire sur le site Web.

Le site Web spécifique à la Build de Microsoft comprend toujours des informations sur la Build 2020 et ne semble pas encore avoir été mis à jour avec les nouvelles dates.

La Build est l’endroit où Microsoft discute généralement des nouvelles mises à jour logicielles et de la façon dont les développeurs peuvent coder de nouvelles applications et services pour Windows, Xbox, Azure et Microsoft 365. L’événement de l’année dernière était virtuel et gratuit pour tous. Microsoft a dévoilé son Project Reunion, de nouveaux outils pour Microsoft Teams, une nouvelle application Lists, ainsi que plusieurs mises à jour pour le navigateur Web Microsoft Edge.

Un événement centré sur Windows ?

Alors que des rumeurs circulent sur un éventuel retard de Windows 10X ainsi qu’une version d’automne pour la mise à jour de Windows 10 Sun Valley, il est probable que Microsoft parlera enfin de ces mises à jour et systèmes d’exploitation très attendus.

ZDNet rapporte qu’un événement « What’s Next for Gaming » et un événement « What’s Next for Windows » pourraient bientôt arriver. Cependant, il n’est pas clair si cela se produira pendant ou avant la build 2021.

Il est également possible que la Build 2021 soit davantage axée sur Windows cette année, après avoir pris davantage de recul les années précédentes. Le chef de Surface et Windows, Panos Panay, a fait allusion à cela lors de la dernière conférence Ignite 2021 de Microsoft lorsqu’il a déclaré : « Ce sera une année énorme pour Windows ».