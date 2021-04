Les détails de la batterie du futur Galaxy Z Flip 3 divulgués ?

Il semble que le futur Galaxy Z Flip 3 de Samsung soit passé par divers organismes de réglementation en Asie, ce qui a révélé le type de capacité de la batterie que nous pouvons attendre du smartphone pliable qui doit être lancé cette année.

SamMobile a vu un aperçu des documents pertinents et a découvert qu’une batterie plus grande et une plus petite se combineront à l’intérieur du smartphone à clapet pour donner une capacité de batterie globale de 3 300 mAh. En effet, les autorités de certification énumèrent deux cellules de batterie — EB-BF711ABY avec une capacité de 2 370 mAh et EB-BF712ABY avec une capacité de 903 mAh. La première est la plus grande unité qui sera probablement installée dans la moitié inférieure du Galaxy Z Flip 3, tandis que la seconde résidera dans la moitié supérieure où d’autres composants clés tels que le matériel de la caméra et le processeur seront installés.

C’est exactement la même capacité de batterie que le Galaxy Z Flip original qui a été lancé en février 2020, mais en supposant que Samsung a réussi à mettre en œuvre certaines optimisations sous le capot, l’autonomie de la batterie devrait être meilleure dans l’ensemble.

Malheureusement, aucun autre détail n’est révélé par la documentation que SamMobile a pu voir — et comme pour toute fuite, il ne faut pas encore considérer cela comme officiel — mais nous avons maintenant au moins une idée de la capacité de la batterie du Galaxy Z Flip 3.

La batterie de 3 300 mAh du Galaxy Z Flip est suffisante pour lui permettre de tenir une journée, mais pas vraiment plus. Elle doit éclairer à la fois l’écran principal de 6,7 pouces et le petit écran de 1,1 pouce situé à l’arrière.

Mais pas de Galaxy Z Flip 2 ?

Pas de panique, vous n’avez pas manqué le Galaxy Z Flip 2. La rumeur veut que Samsung compte l’itération 5G du smartphone pliable comme la seconde génération, et saute directement au chiffre « 3″ pour l’aligner avec le Galaxy Z Fold 3 qui est également prévu cette année.

Étant donné que le smartphone à clapet original a été lancé en février 2020 et que ces dépôts réglementaires viennent de faire surface, il semble que l’arrivée du Galaxy Z Flip 3 pourrait être imminente — bien que les analystes aient prédit un lancement plus tard dans l’année.

L’une des rumeurs que nous avons entendues est que l’écran extérieur pourrait être agrandi, passant à 3 pouces d’un coin à l’autre. Nous devrons attendre de voir pour en être sûrs, mais cela mettrait également une pression supplémentaire sur la batterie à l’intérieur. En outre, le Galaxy Z Flip 3 sera équipé d’un processeur plus puissant et, si l’on en croit les fuites, d’une dalle avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cela signifie que le futur smartphone pliable à clapet de Samsung n’offrira pas de mise à niveau de la capacité de la batterie, et cela pourrait ne pas être une bonne nouvelle.