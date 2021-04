Tim Cook veut utiliser la réalité augmentée pour améliorer les conversations

Le PDG d’Apple, Tim Cook, fournit rarement des détails sur les produits non annoncés, mais il a donné quelques indications sur la façon dont Apple envisage la réalité augmentée et les voitures dans une interview accordée à Kara Swisher pour le New York Times hier matin.

En ce qui concerne la réalité augmentée, il est d’accord avec Kara Swisher pour dire que cette technologie est « d’une importance cruciale » pour l’avenir d’Apple et a déclaré qu’elle pourrait être utilisée pour améliorer les conversations.

« Vous et moi avons une excellente conversation en ce moment. On peut dire qu’elle pourrait être encore meilleure si nous étions en mesure d’enrichir notre discussion avec des graphiques ou d’autres éléments à afficher », a déclaré Cook. Il imagine la RA utilisée dans la santé, l’éducation, le commerce de détail et les jeux. « Je vois déjà la RA décoller dans certains de ces domaines avec l’utilisation du téléphone. Et je pense que la promesse est encore plus grande à l’avenir ».

La rumeur veut qu’Apple travaille depuis des années sur un casque de réalité augmentée, et les dernières fuites ont suggéré qu’un appareil de réalité mixte pourrait être lancé l’année prochaine.

Des fonctions de réalité augmentée sont déjà disponibles sur l’iPhone et l’iPad, mais en dehors de quelques filtres Snapchat amusants, la réalité augmentée n’est pas encore très utilisée.

La pierre angulaire

Apple pourrait en parler lors de son futur événement pour les développeurs, la WWDC 2021 cet été, afin de préparer les développeurs et les créateurs d’applications à un éventuel nouveau matériel grand public.

S’adressant à Kara Swisher pour le NYTimes, Cook a refusé de commenter les produits de réalité augmentée spécifiques que la société pourrait avoir sur la feuille de route. Cependant, il a réitéré son opinion sur la valeur potentielle de la RA.