OtterBox propose enfin un étui et des accessoires pour iPad destinés aux enfants

OtterBox, la société la plus connue pour ses étuis de smartphones durables, a enfin lancé des produits destinés à protéger les gadgets des enfants. Selon la société, la nouvelle offre fait partie de la gamme OtterBox Kids, qui comprend un étui, un support, un ensemble de câbles et un écran de protection en verre avec protection contre la lumière bleue.

Ces accessoires sont conçus non seulement pour protéger les appareils, mais aussi pour faciliter au maximum leur utilisation par les enfants.

Les nouveaux produits OtterBox Kids sont conçus pour être utilisés avec l’iPad, notamment l’étui EasyGrab Tablet Case, qui comporte des nervures sur le pourtour, ce qui le rend ergonomique pour les petites mains. Les bords surélevés autour de l’étui protègent l’appareil et l’écran lorsqu’il est posé sur une surface, tandis que sa construction lui permet également de résister aux chutes, aux lancers et aux chutes.

L’étui utilise également un matériau antimicrobien, ce qui lui permet de résister à des nettoyages et des désinfections répétés. Les étuis présentent des options de couleurs très saturées et, selon la société, sont fabriqués dans un matériau facile à désinfecter.

La EasyGrab Multi-Use Case Stand, une béquille qui peut être utilisée pour mettre l’iPad debout. En outre, celle-ci peut également être accrochée à l’appui-tête d’un siège de voiture pour regarder des vidéos sur la route, vient compléter l’étui. Ce support est inclus dans l’étui EasyGrab, mais peut également être acheté séparément si nécessaire.

Comme mentionné, la nouvelle gamme de produits comprend également une protection d’écran en verre qui offre une résistance aux rayures, et offre une protection contre la lumière bleue pour aider à protéger l’écran contre les dommages et les yeux de l’enfant contre la nocive lumière bleue. Le EasyGrab Mobile Cable Bundle complète les nouvelles offres.

Pas encore en France

Ces câbles — un connecteur audio et un câble d’alimentation — sont conçus pour les petits doigts des enfants. De même, les câbles sont conçus pour éviter de s’emmêler et de s’effilocher grâce à une technologie à « décharge de traction » aux points faibles des cordons.

La société vend actuellement ses nouveaux produits OtterBox Kids sur son site Web, et prévoit de les lancer sur son propre site Web dans un avenir proche. L’étui pour tablette EasyGrab est proposé au prix de 59,95 dollars pour une version compatible avec les iPad de 7e et 8e génération, et de 49,95 dollars pour l’iPad mini. Le prix du protecteur d’écran est de 39,95 dollars pour l’iPad et de 34,95 dollars pour l’iPad mini. Malheureusement, ces produits ne sont pas encore vendus en France.