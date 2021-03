La version 20H2 fonctionne désormais sur 30 % des appareils Windows 10

by

by

L’adoption de la version 20H2 de Windows 10 est en hausse, avec de nouveaux chiffres partagés par AdDuplex indiquant que si la mise à jour May 2020 Update, ou la version 2004, continue de mener le palmarès, un changement de places pourrait se produire dans les prochains mois.

Et c’est parce que la version 20H2 – October 2020 Update – est actuellement en cours d’exécution sur 29,9 % de tous les appareils Windows 10, tandis que Windows 10 version 2004 détient toujours une part de 42,1 %.

Toutes les autres versions de Windows 10 perdent rapidement du terrain, avec la mise à jour de novembre 2019 actuellement sur 18,4 % des appareils. La mise à jour Windows 10 May 2019 Update est tombé à 4,6 %, tandis que Windows 10 October 2018 Update n’alimente que 1,2 % des appareils.

Microsoft travaille actuellement jour et nuit à la finalisation de la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, et selon AdDuplex, 0,5 % des appareils Windows 10 existants exécutent actuellement des versions préliminaires du système d’exploitation.

La version 21H1 de Windows 10 est prévue pour avril ou mai, mais cette fois, il ne s’agira que d’un petit paquet d’améliorations analogues à la version 20H2.

Une future version dans les cartons

« Sur la base des commentaires et des enseignements tirés au cours de l’année écoulée sur le travail, l’apprentissage et de jeux à distance, la version 21H1 sera livrée avec une technologie de service (comme celle utilisée pour le processus de mise à jour mensuelle et la façon dont 20H2 a été livrée) », a déjà annoncé Microsoft.

« Windows 10, version 21H1 disposera d’un ensemble de fonctionnalités cadrées améliorant la sécurité, l’accès à distance et la qualité. Les fonctionnalités que nous publions dans cette mise à jour sont axées sur les expériences de base sur lesquelles les clients nous ont dit qu’ils comptaient le plus en ce moment. Nous avons donc optimisé cette version pour répondre aux besoins les plus pressants de nos clients ».

La version RTM sera d’abord livrée aux initiés, très probablement dans les prochaines semaines.