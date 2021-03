Zoom affirme que le télétravail est là pour perdurer, les entreprises sont prêtes

« L’impact de la COVID-19 a été profond. Le monde est différent et la main-d’œuvre est partout. Les conclusions du rapport nous indiquent que les gens continueront à travailler ensemble pour surmonter tous les obstacles à venir et que la technologie ne fera que continuer à jouer un rôle central dans la définition de l’avenir », a écrit Brendan Ittelson, directeur technique de Zoom, dans un billet de blog annonçant les conclusions.

Dans l’ensemble, Zoom affirme que le télétravail a contribué à sauver des millions d’emplois dans le monde, ainsi que des milliards de dollars, le rapport estimant que l’adoption de ces technologies a permis de sauver environ 2,28 millions d’emplois et 832 milliards de dollars aux États-Unis, ainsi que 250 000 et 86 milliards de dollars au en France.

Plus de la moitié (57 %) des organisations s’attendent à ce qu’environ la moitié des employés utilisent la vidéoconférence après la pandémie, le temps total consacré aux solutions de vidéoconférence ayant été multiplié par 3 à 5 dans les entreprises interrogées, et plus de 87 % d’entre elles déclarant que ces outils continueront à être « essentiels » à leurs opérations commerciales à l’avenir.

Les PME ont connu une augmentation significative du télétravail, avec une multiplication par 26 de la part des employés travaillant à distance pendant la pandémie, le secteur de l’éducation ayant connu la plus forte augmentation du télétravail (3,3x) et de l’utilisation des solutions de vidéoconférence (3,5x) pendant la pandémie.

L’étude de Zoom, qui a interrogé 5 820 chefs d’entreprise du monde entier, a révélé des opinions positives à l’égard des technologies de travail flexible . Près de la moitié (46 %) des organisations ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que plus d’un tiers des employés travaillent à distance après la pandémie, tandis que 70 % des dirigeants ont déclaré qu’ils seraient plus ouverts à des modèles de télétravail flexibles qu’ils ne l’étaient avant la pandémie.