TCL pourrait combiner les technologies pliables et enroulables dans un même smartphone

Ce n’est pas un secret que TCL est occupé à travailler sur les écrans pliables et enroulables, et espère lancer un smartphone doté de l’une de ces technologies plus tard cette année. Cependant, la dernière rumeur pointe vers un appareil qui est à la fois un smartphone pliable et un smartphone enroulable.

C’est ce qu’indiquent des croquis et des rendus internes vus par CNET, qui placent une charnière d’un côté de l’écran et une extension enroulable de l’autre – deux types de technologie d’écran extensible dans un ensemble homogène.

En théorie, cette approche permettrait de transformer un smartphone compact en une tablette plutôt grande. Selon CNET, les plans seront dévoilés à la mi-avril, lorsque TCL lancera également officiellement les smartphones de la série 20 qui ont fait leurs débuts au CES 2021.

Pour l’instant, le matériel est décrit comme un « appareil conceptuel », et il n’est pas certain que le smartphone pliable et enroulable sera effectivement mis en vente – quelque chose que nous nous sommes retrouvé à dire souvent alors que les fabricants expérimentent différents facteurs de forme et technologies d’écran.

TCL fait du bruit à propos des smartphones pliables depuis plusieurs années, et étant donné son expertise dans la fabrication de téléviseurs, on aurait pu penser que l’entreprise était bien placée pour proposer des smartphones dans une variété de facteurs de forme.

À quand le passage à un smartphone final ?

Nous avons déjà vu un smartphone enroulable du fabricant sous forme de prototype, tandis que des écrans qui s’enroulent ont également été repérés dans des téléviseurs fabriqués par TCL. Cependant, le passage du concept au produit final n’est pas toujours facile.

OPPO a également travaillé sur des smartphones enroulables, et nous savons que c’est un sujet sur lequel Samsung se penche également. Les smartphones enroulables sont potentiellement plus robustes et plus fiables que les téléphones pliables, car l’écran n’a pas besoin de se plier – il s’étend simplement dans une direction. La question est de savoir si les fabricants parviendront à rendre la technologie enroulable viable pour l’inclure dans les smartphones, parallèlement au nombre croissant de smartphones pliables que nous voyons. D’après ces croquis, TCL va faire de son mieux pour que cela se produise.