Microsoft met en avant le design multi-facteur de la Surface Pro, et se moque du « BackBook »

Microsoft a publié une nouvelle publicité pour souligner les capacités de sa gamme Surface Pro, et cette fois, la société a décidé de mettre son appareil 2-en-1 contre le modèle que la plupart des gens considèrent comme le rival numéro un : le MacBook.

La seule différence est que Microsoft ne l’appelle pas MacBook mais « BackBook », l’entreprise montrant les avantages d’avoir un facteur de forme 2-en-1 sur un PC moderne.

Sans surprise, le géant du logiciel explique que vous pouvez retirer l’écran et l’utiliser indépendamment avec une saisie tactile, ce dont le MacBook n’est évidemment pas capable.

À l’époque où Microsoft a lancé la Surface originale (appelée Surface RT et fonctionnant sous Windows RT, aujourd’hui abandonné), Apple elle-même s’est moquée de cette approche, expliquant que mélanger une tablette et un clavier revenait à assembler un réfrigérateur et un grille-pain.

Si le géant technologique de Cupertino a lui-même adopté cette idée quelques années plus tard pour l’iPad Pro, le MacBook s’en tient toujours à son design original, utilisant un facteur de forme d’ordinateur portable traditionnel sans saisie tactile. Et à en juger par les rapports les plus récents, Apple n’a pas l’intention de s’éloigner de cette approche, de sorte que le MacBook resterait un ordinateur portable traditionnel à l’avenir.

Microsoft, quant à lui, joue sur plusieurs fronts à la fois.

Appareils 2-en-1 et ordinateurs portables traditionnels

La gamme de produits Surface comprend non seulement des appareils 2-en-1 comme le Surface Pro et le Surface Book, mais aussi des ordinateurs portables traditionnels, comme le Surface Laptop. La seule grande différence entre les deux versions est que le Surface Laptop permet également la saisie tactile, mais à part cela, il est livré avec une approche traditionnelle sans écran amovible.

Un nouveau Surface Laptop devrait être annoncé dès cet été, il sera donc intéressant de voir comment Microsoft met à niveau son ordinateur portable classique.