Un moddeur ajoute le cargo bloqué dans le canal de Suez dans Microsoft Flight Simulator

Selon la personne à qui vous le demandez, c’est soit l’art qui imite la vie, soit l’inverse. Cependant, lorsqu’il s’agit de simulateurs c’est clairement le premier cas et cela atteint probablement un degré presque comique avec la dernière itération de Flight Simulator de Microsoft. Populaire pour sa représentation virtuelle presque réaliste d’avions, d’instruments et de lieux du monde réel, un moddeur de Microsoft Flight Simulator a poussé la chose à l’extrême et a décidé de donner au canal de Suez virtuel sa propre version du célèbre cargo Ever Given de la compagnie taïwanaise EverGreen Marine qui cause de véritables maux de tête et des pertes financières dans le monde réel.

En effet, l’énorme cargo Ever Given est resté bloqué près d’une semaine dans le canal de Suez, captivant Internet et frustrant les équipes chargées de le déloger ainsi que les gouvernements les plus durement touchés par la fermeture de cette route commerciale maritime.

Microsoft Flight Simulator, qui a eu sa dernière suite l’année dernière après près de 14 ans d’absence, est un gigantesque jeu. Il est à la fois populaire et célèbre pour son souci de réalisme, avec des données météorologiques et de trafic tiré du monde réel. Bien sûr, les développeurs ont essayé de recréer le plus fidèlement possible le monde réel, mais ils ne peuvent pas vraiment s’adapter aux événements du monde réel qui changent le cours de l’histoire ou, dans ce cas, des transports.

Heureusement, le jeu est également ouvert aux moddeurs et l’un d’entre eux, en particulier, s’est donné beaucoup de mal pour recréer un scénario critique du monde réel dans lequel les pays et les entreprises se démènent pour trouver un moyen de faire face aux conséquences d’un unique navire, mais gigantesque, qui bloque l’une des voies navigables les plus importantes du monde.

Il s’agit du désormais célèbre porte-conteneurs Ever Given qui a bloqué le canal de Suez pendant 5 jours, bloquant également le trafic de marchandises dans les deux sens.

Un simple mod

Mat Velloso, “conseiller technique du PDG de Microsoft“, a partagé un clip vidéo du mod en action. Le clip tente de recréer une voix off de pilote presque réaliste, attirant l’attention des passagers sur le canal de Suez avant de remarquer l’Ever Given bloqué au milieu.

Le mod peut également simuler l’embouteillage que l’incident a provoqué, mais seulement si vous avez installé le mod Global AI Ship Traffic.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Le Ever Given est devenu un mème sur Internet ces derniers jours, mais, aussi comique qu’il puisse paraître, il a provoqué de nombreux retards dans les transports maritimes et les entreprises du monde entier. Heureusement, à l’heure où j’écris ces lignes, le navire a été libéré et a recommencé à flotter, entraînant dans son sillage des milliers de navires.