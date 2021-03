Une version de l’Apple Watch avec un écran enveloppant en préparation ?

Depuis que le géant de Cupertino a lancé l’Apple Watch, le dispositif est l’un des appareils les plus populaires du marché. La société, après sa série initiale, a lancé de nombreuses itérations de l’Apple Watch avec diverses mises à niveau. Cependant, Apple n’a pas apporté de changements majeurs au design physique de la montre.

Maintenant, selon un récent dépôt de brevet, la société expérimente d’autres designs pour l’Apple Watch, y compris un cadran circulaire et même des écrans flexibles.

Le brevet, intitulé « Display Module and System Applications », fait allusion à une Apple Watch circulaire qui pourrait être dotée d’un module d’affichage flexible et enveloppant. Le brevet a récemment été déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) et il montre diverses illustrations du nouveau design.

Cadran circulaire avec un écran flexible

L’Apple Watch possède un cadran circulaire dont l’écran s’étend du cadran au bracelet de la montre. Et c’est exactement comme cela qu’Apple le décrit dans le brevet. Dans le document de brevet, le géant de Cupertino note que la montre serait dotée d’un écran flexible qui s’étendrait du cadran de la montre et se transformerait avec un bracelet compatible pour un design futuriste. La société mentionne également que le panneau d’affichage serait suffisamment flexible pour s’enrouler autour du poignet des utilisateurs sans les mettre mal à l’aise.

« Un réseau de diodes électroluminescentes (LED) se trouve dans la zone d’affichage et est connecté électriquement à la pluralité d’interconnexions, et un ou plusieurs circuits de commande se trouvent sur la surface arrière du substrat d’affichage. Parmi les exemples d’applications du système figurent les écrans wearable, enroulables et pliables », révèle le brevet.

Le brevet indique qu’un panneau OLED pourrait devenir sensible à la dégradation par l’air et l’humidité sans une protection en verre. Cependant, il existe sur le marché des technologies d’affichage OLED qui pourraient résoudre ce problème du nouveau design.

Le brevet affirme également qu’Apple prévoit de rendre l’Apple Watch presque sans bords, ou de se débarrasser entièrement de la lunette. Quoi qu’il en soit, ce sera un changement bienvenu pour les utilisateurs.

Bracelets de montre numériques personnalisables

En outre, avec le nouvel écran flexible qui s’étend aux bracelets de montre, les utilisateurs pourront personnaliser leurs bracelets de montre en fonction de leurs besoins. Cela signifie que vous pourrez définir un bracelet-montre numérique correspondant à votre style par le biais de l’application Apple Watch ou de l’appareil lui-même. Ces motifs seront ensuite affichés sur les écrans étendus du bracelet de la montre. Un concept plutôt unique !

À l’heure actuelle, aucun appareil Apple doté d’un écran flexible n’est disponible sur le marché. D’après le calendrier de lancement présumé, la société ne pense même pas à sortir un tel appareil de sitôt. Cependant, à l’avenir, on ne sait jamais. Nous savons déjà que la société a l’intention de lancer son casque AR/VR en 2022 et ses lunettes AR en 2025. Maintenant, nous devons voir quand Apple lancera une Apple Watch au design complètement futuriste.