La NASA se prépare à ce que l’hélicoptère Ingenuity tente son premier vol

La NASA note que si le vol d’essai est prévu vers le 8 avril, la date pourrait changer au fur et à mesure que l’hélicoptère franchit les étapes de déploiement et de test. Lors de son premier vol, l’hélicoptère devrait atteindre une altitude d’environ 3 mètres.

La NASA a dépensé 80 millions de dollars pour développer et construire l’hélicoptère, qui mesure environ 1,2 mètre de long et pèse environ 1,8 kg, et possède des rotors contrarotatifs. Ces derniers signifient qu’il n’y a pas de rotor de queue comme dans un hélicoptère traditionnel. La NASA a également prévu 5 millions de dollars supplémentaires pour exploiter l’hélicoptère pendant une campagne d’essai de 31 jours.

Ingenuity est caché sous le pont du rover Persévérance depuis près d’un an. Le mini-hélicoptère pèse environ 2 kilos et a été rangé en toute sécurité dans son espace de stockage sur le ventre du rover le 6 avril 2020. Perseverance a été lancé en juillet 2020. Les ingénieux de la mission JPL (Jet Propulsion Laboratory) se préparent à envoyer des commandes à Perseverance, lui ordonnant de libérer l’hélicoptère Ingenuity.