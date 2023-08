La NASA lance son propre service de streaming

La NASA s’apprête à voyager dans le monde du streaming. L’espace est passionnant. L’alunissage, il y a plus de 50 ans, n’est plus qu’un lointain souvenir, mais la NASA n’a pas ralenti l’exploration spatiale et prévoit même de relancer les alunissages dans le cadre du programme Artemis au cours des prochaines années, un lancement sans équipage ayant eu lieu l’année dernière. Avec tous ces passionnants développements, il devrait y avoir un moyen de les suivre facilement. C’est désormais chose faite grâce au service de streaming de la NASA.

La NASA a annoncé qu’elle était sur le point de lancer son propre service de streaming à la demande, qu’elle appellera « NASA+ ». Grâce à NASA+, l’agence mettra à disposition des contenus liés à l’espace, notamment des aperçus des missions de la NASA avec des collections de séries vidéo originales et même son excellente couverture en direct, récompensée par un Emmy Award.

Il ne s’agira pas d’une application de streaming vidéo qui remettra en cause le catalogue de contenus dont disposent des applications comme Netflix ou Disney+, mais elle constituera une ressource précieuse si vous aimez vraiment l’espace et si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières avancées des États-Unis en matière d’exploration spatiale.

Marc Etkind, administrateur associé du bureau des communications au siège de la NASA, explique que l’agence « met l’espace à la demande et au bout de vos doigts avec la nouvelle plateforme de streaming de la NASA » et que « la transformation de notre présence numérique nous aidera à mieux raconter comment la NASA explore l’inconnu dans l’air et dans l’espace, inspire par la découverte et innove pour le bien de l’humanité ». L’administrateur associé du Science Mission Directory, Nicky Fox, a ajouté que « de la recherche sur les exoplanètes à une meilleure compréhension du climat de la Terre et de l’influence du Soleil sur notre planète en passant par l’exploration du système solaire, nos nouveaux sites Web scientifiques et phares, ainsi que les vidéos NASA+ à venir, présentent nos programmes de découverte d’une manière interdisciplinaire et transversale, ce qui permet de renforcer les liens avec nos visiteurs et nos téléspectateurs ».

NASA+ sera disponible gratuitement et sans publicité, ce qui constitue un changement de rythme agréable par rapport aux services de streaming grand public. Il sera disponible sur iOS et Android depuis l’application NASA.