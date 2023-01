La NASA publie de nouvelles images du givre hivernal sur Mars

La surface de Mars se réchauffe un peu pendant l’été, mais en moyenne, les températures à la surface sont d’environ -30 degrés Celsius. C’est trop froid pour la vie humaine, et au cas où vous ne le sauriez pas, Mars a de la neige, du givre et même de la glace sèche.

La NASA a récemment publié une série d’images montrant le « pays des merveilles de l’hiver sur Mars », et les photos sont extraordinaires. Il n’est pas fréquent de pouvoir observer l’hiver sur Mars, principalement parce que l’orbite elliptique de la planète rouge est beaucoup plus longue que celle de la Terre. En fait, une année martienne correspond à environ deux années terrestres, et l’attente de l’hiver est plus longue que jamais.

Bien que Mars soit généralement froide et sèche, il y a de la neige. Celle-ci ne se produit qu’aux points les plus froids de la planète, les pôles, où les températures atteignent une température négative époustouflante de -123 degrés Celsius.

Ce n’est pas la première fois que la NASA capture des images de neige, de givre et d’autres formations froides sur la planète, mais nous n’avons jamais vu de chutes de neige. Cela s’explique par le fait que les missions de surface ne peuvent pas supporter des températures glaciales et que les caméras en orbite autour de la planète ne peuvent pas voir à travers tous les nuages d’hiver. De plus, il ne neige que la nuit, ce qui rend les choses encore plus difficiles.

Cela dit, les images publiées cette semaine nous donnent un aperçu de toute cette neige, et c’est fascinant. La NASA explique qu’il existe deux types de neige sur Mars : la glace d’eau typique et le dioxyde de carbone, ou glace sèche.

Impressionnant !

En raison des températures glaciales et de la rareté de l’air, la neige se transforme en gaz avant même de toucher le sol. Cependant, la neige de la glace sèche atteint parfois le sol. La glace sèche est également translucide, ce qui permet à la lumière du soleil et à la chaleur des gaz de s’échapper, créant des formations folles comme l’image en haut de la page.

Pour conclure, la NASA indique que les scientifiques ont commencé à étudier les formations de glace sèche, en particulier lorsqu’elles dégèlent au printemps et entrent en éruption, ce qui aide l’équipe à déterminer dans quelle direction le vent souffle sur la planète. C’est un sujet intéressant, mais je vais rester confortablement sur Terre, où les températures hivernales sont quelque peu tolérables.