X-59 Quesst : la NASA et Lockheed Martin réalisent un avion supersonique silencieux

L’évolution des avions va bientôt rencontrer l’avion le plus silencieux qui ait jamais volé dans le ciel, avec le X-59 Quesst de la NASA, qui a récemment été présenté au monde entier. L’avion a nécessité près de 6 ans de travail, la NASA ayant fait appel à Lockheed Martin pour co-développer et créer l’avion censé être le plus silencieux, capable d’atteindre des vitesses supersoniques sans bruit.

Sa ressemblance donne un aperçu impressionnant de ce développement, la NASA souhaitant effectuer bientôt un essai en vol pour que tout le monde puisse en être témoin.

La NASA et Lockheed Martin ont présenté l’avion X-59 Quesst, qui donne enfin un premier aperçu de ses années de développement en vue de créer un vol supersonique silencieux dans le ciel. Quesst signifie Queit SuperSonic Tech. Pendant 6 ans, la NASA et Lockheed ont travaillé à la création d’un avion qui ne produirait aucune pollution sonore ni aucun bang sonique perturbateur.

Le dernier flux en direct de la NASA détaille la progression du projet depuis sa conception et propose désormais un modèle réel qui atteindra bientôt de nouveaux sommets.

« En démontrant la possibilité de voyages supersoniques commerciaux silencieux sur terre, nous cherchons à ouvrir de nouveaux marchés commerciaux pour les entreprises américaines et à en faire profiter les voyageurs du monde entier », a déclaré Bob Pearce, administrateur associé pour la recherche aéronautique au siège de la NASA. « Il s’agit d’une réalisation majeure qui n’a été possible que grâce au travail acharné et à l’ingéniosité de la NASA et de toute l’équipe du X-59“, a déclaré Pam Melroy, administratrice adjointe de la NASA. « En quelques années seulement, nous sommes passés d’un concept ambitieux à la réalité. Le X-59 de la NASA contribuera à changer notre façon de voyager, en nous rapprochant les uns des autres en beaucoup moins de temps ».

Bientôt un vol d’essai pour l’avion supersonique le plus silencieux

Selon la NASA, les prochaines étapes consisteront en un vol d’essai pour l’avion supersonique, qui comprendra des tests de systèmes intégrés, des essais de moteurs et des essais de roulage. Le X-59 peut atteindre jusqu’à 1,4 x la vitesse du son, soit 925 MPH, ont déclaré la NASA et Lockheed.

En 2017, la NASA et Lockheed Martin ont révélé pour la première fois leurs plans pour créer la technologie supersonique silencieuse sur la plateforme X-Plane, et son objectif est de réaliser un exploit massif, malgré des sons minimes. L’équipe a commencé par tester une maquette de l’avion à l’échelle 9 %, qui a été placée dans une soufflerie de 2,5 mètres sur 2,5 mètres et pour laquelle on a utilisé des vitesses de vent de l’ordre de la machinerie.

Au bout d’un an, la NASA et Lockheed sont allés de l’avant pour développer l’avion réel qui apporterait un changement significatif dans la façon dont la technologie des avions est fabriquée, en particulier pour ceux qui sont capables de vitesses supersoniques. Il est de notoriété publique qu’un bang sonique est entendu de très loin, mais dans ce développement, il n’y aurait que le bruit d’une « porte qui se ferme », ce qui révolutionnerait l’utilisation de ces aéronefs.

L’objectif de la NASA et de Lockheed est de rendre cet avion le plus silencieux possible à des vitesses supersoniques, ce qui a constitué l’un des plus grands défis à relever pour y parvenir.