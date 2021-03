Xiaomi tease une nouvelle puce personnalisée présentée le 29 mars

Nous avons déjà vu Google adopter une stratégie analogue avec son Pixel Neural Core et son Pixel Visual Core, donnant un coup de pouce à l’apprentissage automatique et au traitement de l’image tout en étant couplé à une puce de Qualcomm. Ainsi, une puce Xiaomi personnalisée pourrait offrir un coup de pouce ciblé analogue.

Selon les rapports précédents, l’ISP de Xiaomi sera un processeur indépendant qui sera chargé de traiter les données de la caméra. Il peut traiter les informations sur la couleur, l’éclairage et d’autres informations recueillies par le capteur d’image et produire une image de la plus haute qualité au final.

Cependant, il convient de noter que cette fois-ci, on ne parle peut-être pas d’un SoC. Les sources soulignent qu’ il s’agit d’un processeur de traitement d’image (ISP) . Les SoC modernes comprennent des processeurs CPU, des GPU, des ISP, des NPU et d’autres unités qui sont dédiées à diverses tâches.

Xiaomi a posté un teaser sur Weibo aujourd’hui, faisant spécifiquement référence à une « puce auto-développée ». Cependant, le teaser et les messages de divers dirigeants de Xiaomi mentionnent tous le terme « Surge » ou « Surging ». Pour les non-initiés, le premier et unique chipset personnalisé pour smartphone du fabricant, disponible dans le commerce, était appelé Surge S1. Il semble donc que nous puissions nous attendre à une nouvelle puce Surge.