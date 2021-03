Pour Microsoft le travail flexible est là pour perdurer, mais les dirigeants ne sont pas à la page

Microsoft a publié une étude sur l’état du lieu de travail, qui révèle que le travail flexible est là pour perdurer, même si les dirigeants sont déconnectés des besoins des employés.

La pandémie mondiale a entraîné des changements monumentaux sur le lieu de travail, les entreprises se tournant vers le télétravail pour rester productives. Toutefois, la question de savoir ce qui se passera après la pandémie reste ouverte. Certaines entreprises ont pleinement adopté le télétravail et ne prévoient pas de revenir au bureau, tandis que d’autres sont impatientes de faire revenir leurs employés en interne. D’autres encore envisagent une solution hybride, en faisant revenir les employés à temps partiel, si nécessaire, mais en leur permettant de travailler à domicile la plupart du temps.

Selon l’étude menée par Microsoft auprès de plus de 30 000 personnes dans 31 pays, les options de travail flexible sont là pour perdurer. Quelque 73 % des travailleurs souhaitent des options de travail flexibles et à distance sur une base permanente, tandis que 67 % veulent passer plus de temps en présentiel avec leurs collègues que le permet le télétravail strict.

« Au cours de l’année écoulée, aucun domaine n’a connu de transformation plus rapide que la façon dont nous travaillons », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Les attentes des employés changent, et nous devrons définir la productivité de manière beaucoup plus large — en incluant la collaboration, l’apprentissage et le bien-être pour favoriser l’avancement de la carrière de chaque employé, y compris les travailleurs de première ligne et les travailleurs du savoir, ainsi que les nouveaux diplômés et ceux qui sont sur le marché du travail aujourd’hui. Tout cela doit se faire avec une certaine souplesse quant au moment, au lieu et à la manière dont les gens travaillent ».

Fait intéressant, l’étude a également révélé que les chefs d’entreprise étaient quelque peu déconnectés de leurs employés, qui s’épanouissent davantage dans le télétravail que l’employé traditionnel. Il en résulte un manque de compréhension des défis auxquels de nombreux employés sont encore confrontés.

Télétravail = main-d’œuvre plus épuisée

En outre, les chefs d’entreprise étaient « plus susceptibles d’être des milléniaux ou de la génération X, des hommes, des travailleurs de l’information et d’être plus avancés dans leur carrière. En revanche, la génération Z, les femmes, les travailleurs de première ligne et les nouveaux venus dans leur carrière ont déclaré avoir eu le plus de difficultés au cours de l’année écoulée ».

Parmi les autres conclusions, citons l’impact de la productivité à distance, qui se traduit par une main-d’œuvre plus épuisée. Sans la structure du bureau, de nombreux appels, réunions et vidéoconférences sont non structurés et non planifiés, et de nombreuses réunions durent plus longtemps. Tout cela se traduit par des employés plus épuisés, ressentant la contrainte d’être toujours disponibles numériquement.

De même, la génération Z (personnes nées entre 1997 et 2010) trouve la transition vers un lieu de télétravail particulièrement difficile. En raison de leur âge, de nombreux membres de cette génération sont célibataires et commencent tout juste leur carrière. Par conséquent, ils sont souvent plus confrontés à l’isolement et au manque d’options de mise en réseau que leurs homologues plus âgés et mieux établis.

L’enquête de Microsoft est un examen approfondi de ce qui fonctionne, et de ce qui doit encore être amélioré, sur le télétravail actuel, et il constitue une lecture indispensable pour tout chef d’équipe ou dirigeant.