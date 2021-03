Le Fairphone 2 reçoit toujours des mises à jour Android 5 ans après son lancement

Google, Qualcomm et des entreprises comme Samsung s’efforcent de faire en sorte que les smartphones bénéficient plus longtemps des mises à jour du système d’exploitation et de la sécurité. En effet, si vous achetez un nouveau smartphone Samsung aujourd’hui, et il devrait encore recevoir des mises à jour de sécurité dans quatre ans.

Mais, une petite entreprise néerlandaise appelée Fairphone fait un peu mieux que cela. En quelque sorte. Cinq ans après le lancement du Fairphone 2, le smartphone reçoit toujours des mises à jour. La bonne nouvelle est que la dernière mise à jour en fait le seul smartphone de 2015 à recevoir un support officiel pour Android 9. La mauvaise nouvelle est qu’Android 9 est déjà vieux de quelques années à ce jour.

Mais, Fairphone note qu’il a été en mesure de fournir la mise à jour sans aucune aide de Qualcomm, qui ne prend plus en charge les mises à jour Android pour le processeur du smartphone, en travaillant avec la distribution Android open source LineageOS et en menant des centaines de milliers de tests pour recevoir la certification de Google afin de permettre au logiciel d’inclure les applications et services Google.

Et si Android 9 n’est peut-être pas un logiciel de pointe en 2021, en continuant à soutenir au moins partiellement ses smartphones pendant 5 ans ou plus, Fairphone réduit un peu la probabilité que vous ressentiez le besoin de remplacer vos smartphones aussi régulièrement. Fairphone vend également des pièces de rechange, notamment des batteries, qui peuvent s’avérer utiles si vous avez l’intention de conserver votre smartphone pendant une longue période.

Les mises à jour logicielles et les pièces réparables, remplaçables (et parfois même améliorables) peuvent contribuer à réduire les déchets électroniques et la quantité de matières premières nécessaires à la fabrication de nouveaux smartphones, ce qui explique en grande partie pourquoi Fairphone propose ces éléments. Contrairement à la plupart des fabricants de smartphones, Fairphone est une entreprise sociale, ce qui signifie que l’organisation ne se concentre pas uniquement sur la réalisation de bénéfices, mais prend également en compte l’impact environnemental et éthique de ses produits — la société essaie également d’utiliser des matériaux d’origine éthique dans ses smartphones.

Une version stable déployée

Fairphone a commencé à offrir une version bêta d’Android 9 l’année dernière, mais la version stable de la mise à jour Android 9 pour le Fairphone 2 est déployée aujourd’hui. Il s’agira d’un déploiement échelonné, donc certains utilisateurs pourraient ne pas recevoir la mise à jour avant le 18 avril 2021.

Le Fairphone 2, si vous êtes curieux, est alimenté par un processeur Snapdragon 801 de Qualcomm et dispose de 2 Go de RAM, 32 Go de stockage eMMC5, une batterie de 2 420 mAh, une caméra arrière de 12 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels, et le support de la 4G LTE. Fairphone a initialement expédié le smartphone fin 2015 avec Android 5. Une mise à jour Android 6 a été publiée en 2017, suivie d’Android 7 en 2018 et maintenant Android 9 trois ans plus tard. On peut dire que Fairphone tient sa promesse d’offrir un support à long terme pour le smartphone, mais les utilisateurs ont clairement dû attendre un certain temps pour la dernière mise à jour.

Les derniers modèles pris en charge jusqu’en août 2024

Les derniers modèles de l’entreprise sont le Fairphone 3 et le Fairphone 3+ qui ont été lancés pour la première fois en 2019 avec des processeurs Snapdragon 632 et Android 9, et qui seront pris en charge au moins jusqu’en août 2024 avec :