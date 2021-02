Samsung s’engage à offrir 4 ans de mises à jour de sécurité pour les smartphones et tablettes

Samsung s'engage à offrir 4 ans de mises à jour de sécurité pour les smartphones et tablettes

Samsung vient d’annoncer que ses smartphones et tablettes bénéficieraient de mises à jour de sécurité pendant 4 ans au maximum, la nouvelle politique devant s’appliquer à tous les appareils lancés depuis 2019.

En d’autres termes, les smartphones et tablettes lancés par l’entreprise sud-coréenne bénéficieraient désormais d’une année supplémentaire de mises à jour de sécurité, et ce sans changement bienvenu, d’autant plus que Samsung avait précédemment confirmé 3 mises à jour majeures du système pour ses nouveaux appareils.

En effet, auparavant, Samsung proposait des mises à jour de sécurité mensuelles ou trimestrielles pendant au moins les deux premières années de la durée de vie d’un appareil, dont la fréquence est déterminée par l’appareil lui-même. Davantage de smartphones haut de gamme comme les gammes Galaxy Note ou Galaxy S reçoivent des mises à jour mensuelles, tandis que les modèles abordables comme le Galaxy A71 5G de 2020 reçoivent des mises à jour trimestrielles. Samsung réduit également la fréquence de certains de ses appareils haut de gamme à des mises à jour trimestrielles après un certain temps, comme la gamme Galaxy S8.

Au cours des deux premières années suivant le lancement, chaque smartphone et tablette recevra des mises à jour de sécurité mensuelles, tandis qu’à partir de la troisième année, la société poussera ces mises à jour tous les trimestres. Au cours de la quatrième année, Samsung a déclaré que les mises à jour seraient mises en ligne régulièrement, sans pour autant communiquer plus de détails sur le calendrier qu’elle compte utiliser.

« Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que les appareils Galaxy recevront désormais des mises à jour de sécurité régulières pendant un minimum de quatre ans après la sortie initiale du smartphone. En étendant la prise en charge des mises à jour de sécurité fournies sur une base mensuelle ou trimestrielle, Samsung offre aux utilisateurs la tranquillité d’esprit de savoir que leurs données sont protégées aussi longtemps qu’ils utilisent leur appareil Galaxy », explique la société.

Voici la liste complète des appareils éligibles pour les quatre années de mises à jour de sécurité (publiées en 2019 ou plus tard) :

Galaxy Fold/Flip : Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S : S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note : Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

Galaxy A : A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G

Galaxy XCover : XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab : Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2go019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Mieux que Google ?

Pour mettre cet engagement en perspective, Google elle-même promet seulement « au moins trois ans » de mises à jour de sécurité pour ses smartphones Pixel. Et, il y a beaucoup moins de modèles Pixel à prendre en charge que les plus de 40 smartphones et tablettes pour lesquels Samsung promet des mises à jour de sécurité.

L’autre mise en garde importante est que Samsung promet des mises à jour de sécurité pour au moins quatre ans, et non des mises à jour du système d’exploitation Android. Samsung a garanti la prise en charge d’au moins trois « générations » de mises à jour du système d’exploitation Android en 2020, mais seulement pour certains de ses smartphones.