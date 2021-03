La Amazfit T-Rex Pro se veut robuste, et offre un suivi de 100 sports

OnePlus vient de lancer sa toute première smartwatch et, pour certaines personnes, le style élégant de la OnePlus Watch est parfait pour toutes les occasions. Cependant, d’autres ont besoin d’une montre extrêmement robuste, capable de survivre aux mêmes environnements et conditions d’utilisation que ceux auxquels elle est destinée. C’est dans ce but que Amazfit, dont la société mère Huami tire ses racines de Xiaomi, a créé la smartwatch T-Rex Pro, qui doit être extrêmement résistante.

En fait, Amazfit a déjà lancé l’année dernière une smartwatch robuste qui ressemblait à une montre préhistorique sous le nom de T-Rex. Comme le suggère le nom de ce nouveau modèle, la T-Rex fait passer cette qualité de robustesse à un niveau supérieur. Il s’agit d’une véritable liste de spécifications et de tests, allant de 15 tests de qualité militaire à une résistance à l’eau de 100 mètres — contre 50 mètres pour la T-Rex originale. Cela devrait en faire un meilleur choix si vous recherchez une montre de natation, notamment pour la nage en eau libre.

Cette smartwatch ne serait pas grand-chose si elle n’avait pas des caractéristiques adaptées à un mode de vie actif en plein air. En effet, les plus grands changements sont cachés à l’intérieur de la montre. La Amazfit T-Rex Pro prend en charge les quatre principaux systèmes mondiaux de navigation par satellite afin que vous ne vous perdiez pas, même en montagne.

Elle est également dotée d’un capteur de saturation en oxygène dans le sang pour s’assurer que vous avez suffisamment d’oxygène pendant toutes vos activités en plein air. En effet, le nouveau capteur d’oxymétrie de pouls qui vous alerte lorsqu’il détecte un changement d’altitude important et vous rappelle de prendre une mesure de l’oxygène dans le sang, ce qui devrait s’avérer extrêmement utile pour le cyclisme, la randonnée et l’escalade.

La smartwatch propose également plus de 100 modes de sport comme le suivi de la qualité du sommeil. La T-Rex Pro utilise également l’algorithme Firstbeat d’Amazfit, qui a fait son apparition sur l’Amazfit Ares au début de l’année dernière. Cet algorithme fournit une analyse plus approfondie de votre condition physique actuelle, de votre charge d’entraînement et de votre récupération, ce qui vous permet de mieux planifier vos séances d’entraînement et de vous entraîner de manière plus intelligente plutôt que plus intense.

Un prix abordable

La Amazfit T-Rex Pro est dotée d’un écran AMOLED de 1,3 pouce qui peut rester allumé en permanence pour vous donner les informations dont vous avez besoin par un simple coup d’œil. Comme les autres smartwatches d’Amazfit, elle fonctionne sur son propre RTOS personnalisé, mais reste compatible avec Android et iOS. Grâce à ce système d’exploitation, la smartwatch peut se vanter d’avoir une autonomie de 18 jours, soit beaucoup plus que votre smartwatch Wear OS ou même votre Apple Watch.

La Amazfit T-Rex Pro est disponible au prix de 169,99 euros et sera proposée en trois coloris (Noir météorite, Gris sable et Bleu acier), et avec des bracelets en silicone.