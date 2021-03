Le lancement de l’iPhone 13 attendu en septembre, avec une version de 1 To

Apple travaille visiblement sur une nouvelle génération d’iPhone, et par rapport à la génération 2020 où les nouveaux modèles ont été lancés en octobre et novembre, la société veut revenir à la date de sortie traditionnelle de septembre pour son produit phare.

Le lancement de l’iPhone 12 a été substantiellement impacté par la crise sanitaire mondiale qui a ralenti la phase de planification et a forcé certains fournisseurs d’Apple à réduire la production et, dans certains cas, à repousser certaines phases des plans de production de l’iPhone.

Finalement, le géant technologique basé à Cupertino n’avait pas d’autre option que de retarder complètement le lancement de l’iPhone, et la société a donc décidé d’adopter un déploiement progressif pour la nouvelle gamme, avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro annoncés en octobre, suivis de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 Pro Max en novembre.

Les choses sont censées changer pour la gamme d’iPhone 13, et les précédents rapports à ce sujet ont été confirmés par Daniel Ives, analyste de Wedbush, qui pense que la nouvelle gamme d’iPhone 13 serait lancée la troisième semaine de septembre.

Cependant, Ives admet lui-même qu’en raison d’éventuelles modifications du modèle, Apple pourrait choisir de dévoiler les nouveaux appareils au début du mois d’octobre, bien que pour l’instant, le géant technologique basé à Cupertino vise une annonce en septembre.

Retour au calendrier initial

Il est intéressant de noter que Wedbush pense que l’iPhone 13 sera accompagné d’améliorations substantielles en matière de stockage, Apple devant introduire une version de 1 To sur au moins un modèle. Il est toutefois possible que l’option de 1 To ne soit proposée que sur les modèles Pro.

L’iPhone 13 pourrait également être doté d’une plus petite encoche et de meilleures caméras, et Ives pense qu’Apple construira 25 % d’appareils supplémentaires, car elle s’attend à ce que la demande augmente non seulement pour ses appareils, mais aussi pour les smartphones équipés de capacités 5G.