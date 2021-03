La fonction de sous-titres instantanés de Google est désormais intégrée à Chrome

Le contenu disponible sur Internet a connu une forte augmentation, surtout au cours des derniers mois, car les gens ont créé davantage de messages, de musique et de vidéos tout en naviguant à travers la pandémie de COVID-19. Malheureusement, ces contenus ne sont pas exactement conçus pour être accessibles à tous. Les vidéos, en particulier, ont tendance à laisser de côté un grand nombre d’utilisateurs souffrant d’un handicap auditif ou de problèmes de vue. Ces derniers peuvent au moins bénéficier de l’audio de la vidéo, mais les premiers devront compter sur les sous-titres. Heureusement, Google déploie maintenant une fonctionnalité dans Chrome dans ce but précis.

En 2019, Google a montré sa fonction Sous-titres instantanés, alias Live Caption en anglais, comme l’une des fonctionnalités phares d’Android 10 avant de l’apporter à sa gamme de smartphones Pixel, après quoi il a été déployé sur tous les autres appareils Android.

Maintenant, l’incroyable fonctionnalité d’accessibilité a fait le grand saut sur les ordinateurs de bureau, avec une mise à jour poussée sur Chrome 89 pour inclure les sous-titres instantanés dans le populaire navigateur de bureau. Cette mise à jour a été longue à venir, avec les premiers indices de la fonctionnalité apparaissant en février 2020, mais pour toute personne ayant la dernière version de Chrome sur Mac ou PC, vous serez maintenant en mesure d’activer la fonctionnalité à tout moment.

Il vous suffit de vous rendre dans l’écran « Paramètres » de votre navigateur et de naviguer jusqu’à « Accessibilité » dans la liste déroulante « Paramètres avancés ». Vous y trouverez un bouton permettant d’activer les sous-titres instantanés ainsi qu’un raccourci vers les préférences générales de sous-titres pour votre appareil.

Une fois cette option activée, Chrome téléchargera brièvement certains fichiers nécessaires à la reconnaissance vocale et la fonctionnalité fonctionnera ensuite comme prévu. Si certaines applications et plateformes proposent déjà des sous-titres pour leur contenu vidéo et audio, beaucoup ne le font pas. Celles qui le font dépendent souvent du fait que le créateur du contenu ait ou non téléchargé ou activé les sous-titres.

Une fonction d’accessibilité

La fonction de Sous-titres instantanés de Google utilise des algorithmes de reconnaissance vocale pour évaluer tout contenu audio diffusé dans le navigateur et le sous-titrer en direct (oui, comme le nom de la fonction l’indique).

Pour les personnes ayant des besoins en matière d’accessibilité, cela peut s’avérer extrêmement utile, et les autres qui souhaitent consommer des médias en silence peuvent toujours le faire grâce à la fonction de sous-titres instantanés. Google note également que « l’audio et les sous-titres ne quittent jamais votre appareil », donc pour ceux qui ont des préoccupations en matière de confidentialité, vous pouvez être tranquille en sachant que vous ne partagez pas ces transcriptions avec des personnes indésirables.

Comme toute nouvelle fonctionnalité de Google, la fonctionnalité de Live Caption est limitée à des situations spécifiques. Elle a été testée par XDA pour fonctionner sur YouTube et Disney+ Hotstar et uniquement pour l’audio anglais. Ce n’est pas parfait, bien sûr, mais c’est toujours mieux que de devoir rester assis devant une vidéo muette.