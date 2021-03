Voici le possible successeur du OnePlus Nord N10

Bien sûr, il y a des changements notables, le plus important étant l’absence du capteur d’empreintes digitales à l’arrière . Celui-ci a été déplacé non pas sous l’écran, mais sur le bouton d’alimentation, sur le côté. Le bloc de la caméra, tout en conservant le même design, perd également un capteur.

Bien sûr, les apparences peuvent être trompeuses, mais la première impression est aussi la bonne. À moins que vous ne preniez en considération les détails de ce qui a effectivement changé, on peut difficilement percevoir les différences. En effet, au moins en termes d’apparence générale et même de dimensions, ce OnePlus Nord N10 2, faute d’un meilleur nom, semble étrangement familier.

En effet, ce n’est pas seulement le OnePlus Nord 2, mais également le OnePlus Nord N10 2 ou quel que soit le nom du smartphone de nouvelle génération. On ne sait pas encore grand-chose de ce dernier, mais si l’on en croit ces nouveaux rendus non officiels , le successeur du Nord N10 ne va pas émerveiller la foule autant que le premier . En effet, l’appareil porte apparemment le nom de code « Ebba » et ressemble beaucoup à son prédécesseur.

En 2020, OnePlus a plongé dans le marché des smartphones abordables avec les Nord N10 et N100. Ce n’était pas la nature de OnePlus de faire des smartphones bon marché, mais la société l’a néanmoins fait, et son pari a été payant. Aujourd’hui, il semble que OnePlus soit en train de préparer un successeur à au moins un de ces smartphones de la gamme Nord.