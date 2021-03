Le OnePlus Nord 2 pourrait se passer d’une puce de Qualcomm pour MediaTek

OnePlus se prépare à lancer sa gamme de flagships OnePlus 9 plus tard ce mois-ci. Comme il s’agit de sa série phare, il y a de fortes chances que la série OnePlus 9 soit très demandée. Cependant, la popularité de son produit de milieu de gamme OnePlus Nord sur des marchés a également été assez importante. OnePlus prévoit donc de lancer le successeur du OnePlus Nord dès le deuxième trimestre de cette année. Et, chose surprenante, il ne sera pas alimenté par un processeur de Qualcomm.

Bien qu’elle n’atteigne pas le top 5 en termes de chiffres, OnePlus est sans doute l’une des marques les plus connues sur le marché des smartphones, notamment parmi les smartphones Android. Son mélange de caractéristiques et de prix continue d’enchanter certains consommateurs, même si ces prix continuent d’augmenter chaque année.

Elle a lancé le OnePlus Nord pour équilibrer la balance et le smartphone de milieu de gamme a reçu le même accueil chaleureux sur les marchés où il était disponible. Cependant, son successeur pourrait décevoir certains fans, car la société chinoise pourrait faire passer le composant le plus important du smartphone de Qualcomm à MediaTek.

On pourrait presque dire que OnePlus a été, jusqu’à présent, une aubaine pour Qualcomm, avec tous ses smartphones alimentés par une puce Snapdragron. C’est vrai même pour les OnePlus Nord N10 5G et OnePlus Nord N100, des smartphones à petit budget qui, à une autre époque ou dans un autre lieu, auraient utilisé un processeur MediaTek connu pour être plus abordable que l’équivalent de Qualcomm. Malheureusement, si l’on en croit les dires de Android Central, le chemin pourrait s’arrêter là.

Le OnePlus Nord 2 pourrait utiliser un processeur Dimensity 1200 de MediaTek au lieu du Snapdragon série 7 de Qualcomm de cette année. Sur le papier, il s’agit d’une mise à niveau par rapport au premier Snapdragon 765G du OnePlus Nord, car le Dimensity 1200 est le processeur 5G le plus performant de la société. Sur le papier, il s’agirait plutôt d’une course contre un Snapdragon de la série 8.

MediaTek le grand gagnant ?

En pratique, il reste à voir comment le Dimensity 1200 sera performant. MediaTek n’est pas vraiment connu pour ses performances brutes, mais plutôt pour son équilibre entre prix et puissance. Le rapport indique que des sources internes ont révélé que OnePlus vise à lancer le Nord 2 après le lancement de la série OnePlus 9. Il sera donc intéressant de voir comment la société va fixer le prix du prochain appareil Nord.

Le grand gagnant est peut-être MediaTek, qui est en mesure d’attirer un autre grand acteur sur le marché des smartphones. Alors que Qualcomm conserve comme toujours sa mainmise sur le marché haut de gamme, les puces MediaTek Dimensity 5G rongent lentement sa part de marché, même avec les processeurs Snapdragon de la série 6 disponibles.