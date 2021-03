Le OnePlus 9 Pro se vantera d’une charge filaire de 65 W et sans fil de 50 W

La série OnePlus 9 voit plusieurs ajustements matériels et optimisations logicielles pour offrir des vitesses de charge filaire améliorées par rapport au smartphone de l’année dernière. OnePlus affirme que les OnePlus 9 et 9 Pro prendront 29 minutes pour passer de 1 % à 100 % de capacité , ce qui réduit de 10 minutes le temps de charge du OnePlus 8T.

OnePlus a été l’une des premières marques à adopter la technologie de recharge rapide, et nous avons vu des avancées majeures de la part du OnePlus 8 Pro et du OnePlus 8T l’année dernière. Maintenant, la société a révélé ce que nous devrions attendre de la série OnePlus 9 en ce qui concerne les charges.