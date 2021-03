Le Xiaomi Mi 11 Lite semble identique au Mi 11

Le nouveau smartphone phare de Xiaomi, le Mi 11, est déjà sorti, mais nous attendons toujours les smartphones Mi 11 Ultra et Mi 11 Lite. Et maintenant, nous avons un premier aperçu du smartphone Mi 11 Lite qui est censé être une version moins onéreuse du Mi 11.

Les rendus font partie d’un rapport de 91 Mobiles, et les rendus du Mi 11 Lite montrés n’ont pratiquement aucune différence notable avec le smartphone Mi 11. Du module de caméra à l’arrière à l’écran avec la caméra frontale découpée en haut à gauche, il ne semble pas y avoir de différence visible.

Mais, on peut remarquer que le terme « 5G » est absent à côté du logo Xiaomi. En outre, il semble offrir une option de couleur supplémentaire qui est analogue à l’or rose. Apparemment, l’écran n’est pas incurvé comme sur le Mi 11 et sera plat, ce qui est difficile à différencier en vue de face.

Le Mi 11 sera apparemment équipé d’un processeur Snapdragon 755G de Qualcomm qui a été divulgué par Digital Chat Station. Cependant, les hypothèses selon lesquelles il s’agirait d’un processeur 5G semblent être incorrectes et, d’après ce que l’on voit, l’appareil sera doté d’une connectivité 4G. À partir de maintenant, nous avons appris qu’il arrivera dans les deux options 4G et 5G ainsi que certaines de ses spécifications clés.

La même source suggère que Xiaomi va inclure un panneau OLED avec le smartphone et la configuration de la caméra sur le Mi 11 Lite comporterait une caméra principale de 64 mégapixels, avec un capteur secondaire qui prend en charge un zoom optique 5x.

Moins de 750 euros

Mais la fuite sur l’écran a un rapport contradictoire qui indique qu’il pourrait comporter un écran LCD d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autres fuites ont suggéré que le smartphone sera équipé d’un processeur Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est donc préférable d’attendre l’officialisation de la société pour obtenir les informations correctes concernant le smartphone. En matière de connectivité, ce smartphone disposera de la 5G, du WiFi bi-bande, du Bluetooth 5.2, du NFC, etc.

Il semble que nous devions attendre encore un peu avant que les entrailles du nouvel appareil ne soient révélées — soit par des fuites supplémentaires, soit par une présentation officielle par la marque. Le modèle de base du Mi 11 coûte 750 euros en Europe, alors attendez-vous à ce que le Mi 11 Lite coûte moins cher.