Twitter teste la possibilité de regarder des vidéos YouTube depuis un tweet

Twitter a commencé à tester une fonctionnalité de son application iOS qui remédie à l’une de ses bizarreries les plus gênantes : la gestion des vidéos YouTube. Bien qu’il s’agisse de l’une des plateformes sociales les plus populaires avec des millions d’utilisateurs, il y a encore certains aspects de Twitter qui ne sont pas les meilleurs. La page Explore permet de gâcher beaucoup trop facilement des émissions ou des films, le mode sombre de l’application Twitter Android ne fonctionne toujours pas avec le mode sombre général d’Android, et la façon dont Twitter affiche les photos laisse beaucoup à désirer (bien que Twitter s’efforce de corriger ce problème).

Parmi toutes ces choses, il y a une chose qui ressort comme une gêne particulière : la façon dont les liens YouTube fonctionnent dans Twitter. Les utilisateurs peuvent partager des liens vers des vidéos YouTube sans aucun problème, mais lorsque quelqu’un clique sur le lien pour le regarder, il est redirigé vers l’application YouTube ou vers le site mobile de YouTube. Dans le but de rendre cette expérience un peu plus transparente, Twitter met lentement en place une solution à ce problème.

Dans le cadre d’un test de l’application iPhone, Twitter indique que les vidéos YouTube partagées seront désormais automatiquement lues sur la timeline Twitter. Cela signifie que vous serez en mesure de cliquer et de lire une vidéo sans avoir à quitter la conversation que vous êtes en train de regarder. Un petit logo YouTube apparaît sous la vidéo pour indiquer sa source, mais la vidéo elle-même est lue comme n’importe quelle autre vidéo téléchargée directement sur Twitter.

Le compte d’assistance Twitter précise que la fonctionnalité est actuellement testée auprès d’utilisateurs d’iPhone aux États-Unis, au Japon, au Canada et en Arabie saoudite « pour une perspective plus globale » afin de voir comment les utilisateurs réagissent à ce changement.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs — Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021

Pour l’instant, il est difficile de dire quand la fonctionnalité sera disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs. Il est toujours possible que la réaction des utilisateurs soit trop négative et que Twitter décide de mettre fin au test sans lancement public, mais étant donné du fait que cette fonctionnalité serait beaucoup plus pratique que la mise en œuvre actuelle, il est difficile d’imaginer que ce soit le résultat final.

Une fonctionnalité nécessaire

Pouvoir regarder des vidéos YouTube sans avoir à passer à une autre application ou à un autre navigateur Web semble être un rêve devenu réalité, et en supposant qu’il n’y ait pas de bugs majeurs dans le fonctionnement, il est possible que Twitter puisse déployer cette fonctionnalité dans les semaines à venir. En fin de compte, il s’agit d’attendre et de voir.

Avant de mettre la lecture de YouTube en application à la disposition du plus grand nombre, il ne serait pas surprenant de voir Twitter tester cette fonctionnalité auprès des utilisateurs d’Android. Les nouvelles fonctionnalités de Twitter ont tendance à apparaître d’abord sur iOS, mais les tests sur Android doivent également avoir lieu à un moment donné pour s’assurer qu’elles fonctionnent bien pour tout le monde. Entre cette fonctionnalité et les améliorations apportées par Twitter au partage de photos sur ses applications mobiles, il sera intéressant de voir ce que l’entreprise a en réserve pour le reste de l’année 2021.

Pour les créateurs

Ces changements ne sont pas seulement bienvenus du point de vue des utilisateurs, ils sont également liés aux ambitions récemment annoncées par Twitter de devenir une plateforme au service des créateurs. La société a indiqué qu’elle allait bientôt lancer un nouveau service par abonnement appelé « Super Follows », qui permettra aux créateurs de publier sur Twitter du contenu réservé aux abonnés, comme des bulletins d’information, des offres et d’autres contenus exclusifs, ce qui inclut probablement des médias exclusifs. Mais pour soutenir les créateurs, dont le contenu est souvent diffusé sur les plateformes sociales du Web, Twitter doit faire en sorte que le processus de partage de ce contenu — qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou d’autres éléments — soit transparent et propre à l’application.

Twitter fera probablement d’autres mises à jour sur ce front dans les jours et les semaines à venir.