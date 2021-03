Samsung lance les Galaxy A52 et Galaxy A72 avec des écran à 90 Hz

Samsung a dévoilé deux nouveaux smartphones de sa série A de milieux de gamme, le Galaxy A52 et le Galaxy A72. Les deux appareils, Galaxy A52 et Galaxy A72, ont été lancés lors d’un événement virtuel cette semaine. Ils font suite au Galaxy A32 4G et au Galaxy A21s récemment lancés, élargissant ainsi la gamme Galaxy A.

Avant d’en venir au prix et à la disponibilité, jetons un coup d’œil à certaines des principales spécifications et caractéristiques des deux smartphones.

Galaxy A72

Le Galaxy A72 haut de gamme est doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Il est également doté d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Le panneau prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz, jusqu’à 800 nits de luminosité de pointe, et a un ratio écran-corps de 84,8 %. Il y a également une caméra frontale de 32 mégapixels à bord.

En ce qui concerne les caméras, les rapports précédents ont suggéré que l’appareil sera livré avec une configuration penta-caméra à l’arrière. Cependant, ce n’est pas le cas, car le Galaxy A72 dispose d’un ensemble de quatre caméras avec un zoom optique 3x. Il comprend un capteur primaire de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. En outre, conformément à de récents rapports, les Galaxy A72 et Galaxy A52 sont les premiers appareils de la série A à prendre en charge la stabilisation optique de l’image (OIS).

De plus, la firme indique que le Galaxy A72 est propulsé par un processeur octa-core avec deux cœurs cadencés à 2,3 GHz et 6 cœurs cadencés à 1,8 GHz. Samsung n’a pas nommé le processeur, mais il semble qu’il s’agisse du Snapdragon 720G de Qualcomm. Vous disposez également de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage interne pouvant atteindre 256 Go (extensible jusqu’à 1 To grâce à un emplacement dédié pour une carte micro SD).

Pour alimenter ces composants, l’appareil embarque une grosse batterie d’une capacité de 5 000 mAh qui offre un support à la charge rapide de 25 W. Il se recharge depuis le port USB-C situé en bas de l’appareil. Il y a également une prise casque de 3,5 mm.

Le Galaxy A72 fonctionne avec la surcouche OneUI 3.1 de Samsung basé sur Android 11 et sera également éligible pour les quatre années promises de mises à jour Android.

Galaxy A52

Le Galaxy A52 est assez analogue à son grand frère, le Galaxy A72. Cependant, au lieu d’un écran de 6,7 pouces, l’appareil est livré avec un écran Super AMOLED plus petit de 6,5 pouces, avec un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. Il a la même résolution et prend en charge un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz.

Il y a une caméra frontale analogue de 32 mégapixels en haut, mais la configuration à quatre caméras à l’arrière diffère un peu. Elle comprend un capteur primaire de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Le téléobjectif 3x a été remplacé par un capteur macro. En outre, le A52 dispose également d’un système OIS, tout comme le A72.

Le Galaxy A52 embarque le même processeur Snapdragon 720G et sera disponible en deux configurations de mémoire vive et de stockage — un modèle 6 Go + 128 Go et un modèle 8 Go + 256 Go. Ce modèle dispose également d’un emplacement micro-SD dédié pour étendre le stockage jusqu’à 1 To.

Ce smartphone dispose d’une batterie plus petite de 4 500 mAh et prend en charge la recharge rapide de 25W par le port USB-C situé en bas. Il fonctionne sous OneUI 3.1 basé sur Android 11 et sera également éligible au programme de mise à jour Android de quatre ans.

En outre, si le Galaxy A52 et le Galaxy A72 sont initialement des modèles 4G, Samsung a également lancé une variante 5G, avec le Galaxy A52 5G. Outre la 5G, ce modèle dispose également d’un écran avec une fréquence de rafraîchissements de 120 Hz, au lieu de 90 Hz sur le modèle 4G.

Prix et disponibilité

Samsung a d’ores et déjà mis en place les pages pour acheter les deux nouveaux smartphones. Voici les différents prix :

Note : du 17 mars au 7 avril 2021, pour l’achat d’un Galaxy A72, Galaxy A52 ou A52 5G bénéficiez d’une paire de Galaxy Buds+ offerte

Galaxy A52 4G : 379 euros avec 128 Go de stockage

Galaxy A72 4G : 479 euros avec 128 Go de stockage

Galaxy A52 5G : 449 euros avec 128 Go de stockage

Les deux appareils sont disponibles en quatre couleurs : Awesome Violet (violet), Awesome Blue (bleu), Awesome Black (noir) et Awesome White (blanc).